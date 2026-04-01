SU “X”, GLI UTENTI DANNO LA COLPA ALLA PREMIER, NEGLI ANNI TROPPO APPECORONATA ALLO PSICOPATICO DELLA CASA BIANCA: “MAI FIDARSI DI UN MALATO MENTALE ARROGANTE E STRONZO” – “LA SCONFITTA AL REFERENDUM, DI ORBAN E POI MELONI VIENE SCARICATA DA TRUMP E ISRAELE. IL GOVERNO HA I GIORNI CONTATI” – “CARA GIORGIA QUESTA È LA DIMOSTRAZIONE CHE HAI FATTO SCELTE INOPPORTUNE E DISASTROSE”



Una selezione dei commenti

Si è rotto il giocattolo, volano stracci.

caro trump, anche noi siamo scioccati. e da diversi anni.

mo’ licenzia la badante italiana

Oggi la persona più felice della pugnalata di Donald Trump si chiama Giorgia Meloni.

Questa ha perso il suo elettorato per andare appresso a sto kogl1one. Se n’è accorta tardi

Trump scarica Meloni. Portate i sali a Bocchino.

Succede quando hai due piedi in una scarpa che alla fine ti scaricano tutti….elettori,imprenditori interessati ed alleati .

Il governo ha i giorni contati.

Eccolo il piano di Giorgia a un anno dalle elezioni: cercare di scendere dal carro degli estremisti….Giorgia…troppo tardi

Cara Giorgia questa è la dimostrazione che hai fatto scelte inopportune e disastrose schierandoti dalla parte dei ” lupi” travestiti da agnello!

Hai scherzato con il fuoco e sei rimasta bruciata!

Questo significa fidarsi di un malato mentale arrogante e stronzo.

Essere servi non paga mai. MAI!

Ha avuto pure il coraggio di prevedere il Nobel della pace per Trump.

La sinistra riparta da Giorgia Melon

Trump stava diventando un cappio per la Meloni.

Se neanche davanti agli attacchi al Papa avesse trovato la forza di smarcarsi, si sarebbe messa malissimo per lei.

Meloni ha capito che Trump perderà le elezioni di novembre inoltre Trump non sarà il prossimo presidente quindi tanto vale iniziare a guardarsi intorno e prendere le distanze da lui

donald trump che diventa garibaldi unificando l’italia portando la schlein a difendere la meloni per aver detto che il papa dovrebbe essere contrario alla guerra. nazione surreale

pensavo avesse coraggio = pensavo si mettesse a 90 lei e tutta la nazione a favore delle scelte scellerate di uno con la demenza senile

Con l’attacco a Giorgia #Meloni Trump ha perso definitivamente tutti gli alleati europei. Gli resta solo il criminale di Mosca.

Strano non abbia detto “Prima che canti il gallo Giorgia mi tradirà tre volte

Tranquillo Donnie, era solo un atto dovuto ma la fedeltà vedrai che resterà intatta… La spina dorsale non ricresce da un giorno all’altro.

Meloni fa finta di andare contro Trump e lascia sbollire la storia “Trump contro il Papa”.

Tempo 2 settimane e volerà a Washington.

Cazzo comincia ad essere meglio di una puntata di beautiful…Donald Ridge ripudia Giorgia Brooke

Prossimamente Donald Trump alla Zanzara

(da Dagoreport)

This entry was posted on martedì, Aprile 14th, 2026 at 20:38 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.