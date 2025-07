IL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO NON SI E’ SCOMPOSTO ED E’ ANDATO A GIOCARE A GOLF NEL SUO RESORT



Cartelli con scritte come “Deportate Donald” accompagnano centinaia di persone scese in piazza ad Aberdeen, in Scozia, per protestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel primo giorno della sua visita nel Paese, che ha trascorso giocando a golf nel suo resort, alla vigilia di una serie di incontri istituzionali fra cui quello con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha giocato a golf nel suo campo sulla costa scozzese, mentre manifestanti in tutto il paese sono scesi in piazza per protestare contro la sua visita e accusare i leader del Regno Unito di assecondare gli americani.

Trump e suo figlio Eric hanno giocato con l’ambasciatore statunitense in Gran Bretagna, Warren Stephens, vicino a Turnberry, un campo storico che la società della famiglia Trump ha rilevato nel 2008.

Nel frattempo, centinaia di manifestanti si sono radunati sulla strada acciottolata e alberata di fronte al Consolato Usa, a circa 160 chilometri di distanza, a Edimburgo. Alcuni manifestanti, da un palco improvvisato, hanno parlato alla folla dicendo che Trump non era il benvenuto e hanno criticato il premier britannico Keir Starmer per aver raggiunto un recente accordo commerciale per evitare i dazi doganali statunitensi sulle merci importate dal Regno Unito.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Luglio 26th, 2025 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.