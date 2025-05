LA RELAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI CERTIFICA QUELLO CHE TUTTI SAPEVANO, PRA IL PARLAMENTO POTREBBE CHIEDERNE LO SCIOGLIMENTO… NEI PAESI NORMALI IL PROBLEMA DEI GRUPPI EVERSIVI SI RISOLVE IN UNA NOTTE



Venerdì in Germania l’Ufficio federale per la Protezione della Costituzione, in tedesco Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV), ovvero i servizi segreti interni del paese, hanno designato il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) come un’organizzazione estremista che mette in pericolo la democrazia.

I servizi segreti hanno citato come causa della decisione le posizioni xenofobe di AfD, considerate dall’agenzia discriminatorie verso interi segmenti della popolazione.

Alle elezioni di febbraio il partito era stato il secondo più votato, dopo la CDU di centrodestra e prima dell’SPD, di centrosinistra, i due partiti che costituiranno il nuovo governo.

La stessa decisione era già stata presa per alcune sezioni del partito, fra cui la sua ala giovanile e quelle dei tre stati federali di Turingia, Sassonia e

Sassonia-Anhalt. La valutazione del BFV non costituisce di per sé una richiesta né un ordine di scioglimento del partito, ma il parlamento tedesco potrebbe usarla per chiederlo. La richiesta dovrebbe poi essere confermata dalla Corte costituzionale. È molto difficile che questo accada effettivamente: per esempio la stessa richiesta era stata ripetutamente negata dalla Corte per lo scioglimento di un partito neonazista molto più piccolo.

È probabile che la designazione come organizzazione estremista comporterà un allargamento dei criteri che regolano la possibilità dei servizi segreti di controllare le attività del partito, per esempio permettendo le intercettazioni dei suoi membri o l’uso di informatori al suo interno.

La valutazione del BFV è basata su un rapporto di oltre mille pagine,di cui al momento non è prevista la pubblicazione.

Secondo quanto riferito dall’agenzia, le posizioni manifestate dal partito e dai suoi funzionari, anche durante l’ultima campagna elettorale, indicano che AfD vuole escludere le persone immigrate in Germania e i loro discendenti dalla piena partecipazione alla società, assegnare loro uno status legale inferiore rispetto al resto della popolazione e sottoporli a discriminazioni che violano le norme costituzionali.

L’anno scorso c’erano state vaste manifestazioni contro il partito in moltissime città tedesche, in reazione a un’inchiesta giornalistica che aveva rivelato lo svolgimento di una riunione segreta fra membri di AfD e di movimenti neonazisti tedeschi per discutere di un piano di espulsioni su larga scala delle persone richiedenti asilo, di immigrati con permesso di soggiorno e anche di cittadini tedeschi di origine straniera.

La ministra dell’Interno uscente, Nancy Faeser (del Partito Socialdemocratico), dal cui ministero dipende il BFV, ha chiarito che il rapporto è stato redatto in modo imparziale senza alcuna influenza politica. Diversi esponenti dei partiti di sinistra e centrosinistra hanno accolto positivamente la decisione.

(da agenzie)

