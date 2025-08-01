’TRUMP NON SI ACCONTENTA DI DISTRUGGERE LA RETE DI SICUREZZA SOCIALE (CON TAGLI A MEDICAID E AI PROGRAMMI ALIMENTARI); DI DISTRUGGERE I NOSTRI SISTEMI SCIENTIFICI, HA APPENA ANNUNCIATO L’APERTURA DI ALTRI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN CUI SARANNO RINCHIUSI GLI IMMIGRATI, ARRESTATI SENZA UN GIUSTO PROCESSO, PER ESSERE DEPORTATI IN PAESI STRANIERI CHE VOGLIONO I SOLDI DEI CONTRIBUENTI AMERICANI PER OGNI DEPORTATO’’

I peggiori crimini di Donald Trump e i pericoli per l’America derivanti dal fuorilegge instabile, monomaniacale e bugiardo alla Casa Bianca devono ancora arrivare. Non si accontenta di distruggere la rete di sicurezza sociale del nostro Paese per decine di milioni di americani (ad esempio, con tagli a Medicaid e ai programmi alimentari); di distruggere i nostri sistemi scientifico/medici, incluso l’allarme sulle pandemie.

Distruggendo la FEMA (Federal Emergency Management Agency, è l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa della gestione delle emergenze e delle calamità), non riesce ad affrontare l’impatto di mega-tempeste, incendi boschivi e siccità; e consente alle minacce alla sicurezza informatica di aumentare, mentre concede alle grandi aziende che causano danni immunità dalla legge, più sussidi e più evasioni fiscali. Ricordate come aggiunge sempre ai suoi attacchi contro le persone impotenti: “Questo è solo l’inizio”.

Ha appena compiuto un ulteriore passo avanti nella sua marcia

verso la follia e il caos, annunciando l’apertura di altri campi di concentramento in cui saranno rinchiusi gli immigrati, arrestati senza un giusto processo, per essere deportati in paesi stranieri che vogliono i soldi dei contribuenti americani per ogni deportato.

Gli immigrati recenti sono fondamentali per milioni di piccole e grandi imprese. Pensate a chi raccoglie i nostri raccolti, si prende cura dei nostri figli e degli anziani, pulisce dopo di noi e lavora negli impianti di trasformazione alimentare e nei cantieri edili. Le aziende stanno già riducendo o chiudendo le loro attività: un pericolo politico per il pericoloso Donald.

Se tutti gli immigrati negli Stati Uniti degli ultimi dieci anni, con o senza documenti, scioperassero, il nostro Paese si troverebbe quasi in panne. Eppure Trump, che ha assunto 500 lavoratori senza documenti solo per uno dei suoi cantieri a New York e ne aveva altri simili nel suo campo da golf nel New Jersey, promette l’espulsione di altri milioni di persone.

Tenete sempre a mente le caratteristiche autodefinite della mente febbrile, piena di odio e fuorilegge del corporativista Trump:

(1) Ha dichiarato di “potere fare tutto ciò che vuole come Presidente”, dimostrando le sue ripetute violazioni della legge e i suoi dettami illegali ogni giorno;

(2) Raddoppia sempre quando viene incriminato, condannato, catturato o smascherato, accusando falsamente i suoi accusatori delle stesse trasgressioni di cui lo accusano in modo affidabile;

(3) Si vanta di scagliarsi contro le critiche con volgari invettive diffamatorie;

(4) Non ammette mai il suo disastroso errore

(5) Si vanta di sapere più dei massimi esperti in una dozzina di importanti aree della conoscenza (vedi “Wrecking America: How Trump’s Lawbreaking and Lies Betray All”);

(6) Afferma che ogni azione, politica o programma che lancia è un successo spettacolare – i fatti contrari vengono respinti. È gravemente delirante, sostituisce la realtà con fantasie, rompe le promesse fatte per rinviare qualsiasi resa dei conti o responsabilità e, come un re immaginario, non ha problemi a dire “Io governo l’America e il mondo”.

Il suo ego definisce le sue reazioni, ed è per questo che a ogni leader straniero viene consigliato di adularlo. Nessuno lo fa meglio dell’astuto genocida Benjamin Netanyahu, che durante la sua ultima cena regale alla Casa Bianca ha bloccato la candidatura al Premio Nobel di Trump, un criminale condannato e violentatore di donne.

L’esaltazione di Netanyahu proviene da un politico il cui regime ha dossier su Trump riguardanti il suo passato personale e professionale. Questo aiuta a spiegare perché Trump stia lasciando che il governo israeliano faccia quello che vuole nell’Olocausto di Gaza, in Cisgiordania e oltre, con i nostri soldi delle tasse, le armi che sterminano le famiglie e la copertura politico-diplomatica.

I pericoli maggiori che Trump si presenterà davanti arriveranno quando spingerà il suo involucro dittatoriale e illegale così oltre, così furiosamente, così oltraggiosamente, da rivoltargli contro i suoi valletti repubblicani al Congresso e la Corte Suprema degli Stati Uniti, dominata dal Partito Repubblicano.

Se a ciò si aggiungono sondaggi in calo, un’economia in

stagnazione e l’impeachment, la rimozione dall’incarico diventerebbe una necessità politica per il Partito Repubblicano nel 2026 e oltre. Nel 1974, le violazioni di gran lunga minori del Watergate da parte del presidente Richard Nixon portarono i senatori repubblicani a chiedere le dimissioni di Tricky Dick.

Ulteriori provocazioni non sono inverosimili. Il licenziamento del presidente del Consiglio della Federal Reserve, Jerome Powell, l’affondamento del dollaro e l’ira dei banchieri timorosi ma potentissimi sono all’orizzonte.

Le accuse di traffico sessuale che coinvolgono Jeffrey Epstein e i vili abusi su giovani ragazze saranno finalmente troppo per la sua base evangelica, così come per molti elettori del MAGA? Questa questione sta già iniziando a creare crepe nella sua base del MAGA e nella cortina di ferro del Partito Repubblicano al Congresso.

Trump, l’egomaniaco volubile, propone vecchie e nuove trasgressioni per alimentare le richieste di impeachment. Qualcuno crede che Trump non darebbe inizio a un conflitto militare, sottoponendo i soldati americani a danni, per distogliere l’attenzione dalla pesante copertura mediatica delle indagini sulla corruzione in corso?

Donald, che evita la leva, ha Pete Hegseth, il suo impulsivo Segretario alla Difesa, pronto a eseguire i suoi ordini letali, nonostante la possibile opposizione dei militari di carriera.

Se Trump venisse messo sotto accusa e rimosso dall’incarico, cercherebbe di rimanere in carica? È qui che può verificarsi una vera e propria esplosione costituzionale. Dovrebbe essere scortato fuori dalla Casa Bianca dagli agenti, sotto la direzione

dell’adulatrice Procuratore Generale Pam Bondi.

La Corte Suprema ha stabilito che la Costituzione conferisce “il potere esclusivo” di esaminare le procedure di impeachment al Senato e in nessun altro luogo. Pertanto, i tribunali non fornirebbero alcun rimedio a un presidente senza legge che voglia rimanere al potere.

E poi? Il Paese sprofonda in un caos estremo. Il Dipartimento della Difesa, l’FBI e il Dipartimento per la Sicurezza Interna sono nella discarica di Trump. Il tiranno Trump può dichiarare una grave emergenza nazionale, invocare l’Insurrection Act e scagliare queste forze armate e la forza dello stato di polizia contro un Congresso e una popolazione indifesi. (Ricordiamo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021). L’abisso sarebbe stato infranto.

Con la nostra società in preda a una convulsione catastrofica e l’economia al collasso, quali sarebbero i prossimi passi? Come il Pentagono che anticipa gli scenari peggiori a livello nazionale, con possibili violente “reazioni” alle azioni militari statunitensi all’estero, gli americani dovrebbero iniziare a pensare all’impensabile.

Tali prefigurazioni potrebbero renderci molto più determinati ORA a contrastare, fermare e abrogare la dittatura fascista che il Führer Donald Trump sta radicando sempre più profondamente ogni giorno.

La scarsa moderazione nei confronti dell’illegale Trump da parte del Congresso e della Corte Suprema, e le risposte deboli e codarde del Partito Democratico (e, peraltro, degli Ordini degli Avvocati) finora hanno creato lo spettro di un’anarchia violenta e

del terrore.

Trump ha tratti fatalistici. L’Armageddon plasma la sua visione del mondo. Riflettiamoci su, per un dittatore che ha il dito puntato su ben più del grilletto nucleare.

Ancora una volta, Aristotele aveva ragione più di 2300 anni fa: “Il coraggio è la prima delle qualità umane perché è la qualità che garantisce le altre”.

(da agenzie)