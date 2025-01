LA DENUNCIA ARRIVA DALL’AGENZIA DI STAMPA REUTERS CHE DIMOSTRA, PER LA PRIMA VOLTA, QUANTO LE FABBRICHE CHE FANNO PARTE DELLA MACCHINA BELLICA RUSSA FACCIANO AFFIDAMENTO SUGLI OLIGARCHI … TRA QUESTI CI SONO ROMAN ABRAMOVICH, EX PROPRIETARIO DEL CHELSEA, E VAGIT ALEKPEROV, L’UOMO PIÙ RICCO DELLA RUSSIA CON UNA FORTUNA STIMATA IN 28,6 MILIARDI DI DOLLARI



Gli impianti chimici fondati o di proprietà di alcuni tra gli uomini più ricchi della Russia forniscono ‘ingredienti’ alle fabbriche degli esplosivi che vengono utilizzati dall’esercito di Mosca nella guerra contro l’Ucraina: è quanto risulta da un’analisi dell’agenzia di stampa Reuters sulla base di dati ferroviari e finanziari.

La Reuters ha individuato cinque aziende chimiche, partecipate da altrettanti miliardari russi sanzionati dall’Occidente, che hanno fornito oltre il 75% dei principali prodotti chimici spediti su rotaia ad alcune delle più grandi fabbriche di esplosivi del Paese dall’inizio della guerra fino allo scorso settembre. L’analisi dell’agenzia di stampa dimostra per la prima volta quanto le fabbriche che fanno parte della macchina bellica russa facciano affidamento su questi uomini e sulle loro aziende.

Tra i miliardari coinvolti ci sono Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea Football Club, e Vagit Alekperov, classificato da Forbes in aprile come l’uomo più ricco della Russia con una fortuna stimata in 28,6 miliardi di dollari. Abramovich e Alekperov non hanno risposto alle richieste di commento inviate tramite le loro società o avvocati. Evraz, società quotata a Londra, di cui Ambramovich detiene una quota del 28%, ha dichiarato solo di aver fornito i prodotti chimici per “solo uso civile”. La Lukoil, una raffineria di cui Alekperov detiene una partecipazione, ha affermato che “non produce esplosivi o componenti correlati”.

(da Reuters)

