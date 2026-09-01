PARTE DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI SONO LE FABBRICHE CHE PRODUCONO ARMI DESTINATE ALL’UCRAINA…MOSCA STA ATTIVAMENTE CERCANDO DI RECLUTARE AGENTI NEL PAESE NORDEUROPEO

Le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca: lo riporta l’emittente di servizio pubblico danese, DR.

“Constatiamo che anche le aziende danesi sono oggetto di concreti piani di sabotaggio da parte della Russia e che i servizi segreti russi stanno preparando attivamente azioni di sabotaggio rivolte all’industria della difesa in Danimarca” ha dichiarato Emil Græsholm, capo del controspionaggio danese presso il Pet, la polizia di sicurezza danese, intervistato dal quotidiano Berglinske.

Parte dei target sensibili sono le aziende che producono armi per la guerra in Ucraina e il Pet avverte che la Russia sta attivamente cercando di reclutare persone per farsi aiutare in Danimarca: “È estremamente grave se i cittadini danesi aiutano i servizi segreti russi, sia intenzionalmente che involontariamente”, ha rimarcato Graesholm.

(da agenzie)