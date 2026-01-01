IL FINTO ATTACCO ALLA VILLA DI PUTIN ERA SOLO L’ANTIPASTO: SECONDO L’INTELLIGENCE UCRAINA, LA RUSSIA STA PREPARANDO UNA “PROVOCAZIONE” SU LARGA SCALA CON NUMEROSE VITTIME
L’ATTACCO FA PARTE DI UN’OPERAZIONE PER FAR FALLIRE I COLLOQUI DI PACE MEDIATI DAGLI STATI UNITI … “ LA TEMPISTICA PREVISTA SAREBBE ATTORNO AL 7 GENNAIO. IL LUOGO POTREBBE ESSERE UN SITO RELIGIOSO”
Il Cremlino sta preparando una provocazione su larga scala con numerose vittime nell’ambito di un’operazione in corso per far fallire i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti: queste le valutazioni del Servizio di intelligence estero dell’Ucraina, come riporta Rbc.
“L’operazione è di natura globale. Dopo il cosiddetto attacco alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, stiamo registrando la diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni inventate e pretestuose per preparare il pubblico russo e straniero a un’ulteriore escalation”, affermano gli 007. La tempistica prevista sarebbe attorno al 7 gennaio.
Il luogo della provocazione, si spiega, potrebbe essere un sito religioso o un’altra struttura di grande significato simbolico, sia in Russia che nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Per fabbricare prove del presunto coinvolgimento dell’Ucraina, i piani includono l’utilizzo di detriti di droni d’attacco di fabbricazione occidentale, che verrebbero lanciati sul luogo della provocazione dalla linea di combattimento. “Sfruttare la paura e compiere atti terroristici con vittime umane sotto falsa bandiera corrisponde pienamente allo stile operativo dei servizi segreti russi”, ha osservato il Foreign Intelligence Service.
(da agenzie)
