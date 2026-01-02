UN PASSATO OPERATIVO NEI PARACADUTISTI, DA 5 ANNI CAPO DEI SERVIZI SEGRETI, FALLITI DIECI ATTENTATI RUSSI PER ELIMINARLO, SOPRAVVISSUTA ANCHE LA MOGLIE AVVELENATA DAI RUSSI… CONSIDERATO UN GENIO PER COME RIESCE A GIUSTIZIARE I GENERALI RUSSI ANCHE IN PIENO CENTRO A MOSCA, ATTRAVERSO LA RETE CHE HA CREATO IN RUSSIA



Enigmatico e imperturbabile, il nuovo capo di gabinetto della presidenza ucraina viene da uno degli uffici più delicati a Kiev: quello di capo delle agenzie di intelligence.

Kyrylo Budanov, nominato oggi da Volodymyr Zelensky per sostituire Andriy Yermak travolto da uno scandalo di corruzione, si e’ costruito una reputazione leggendaria in Ucraina con una serie di audaci operazioni contro la Russia.

Definito l’uomo «senza sorriso», era sconosciuto al pubblico quando fu nominato capo del servizio di intelligence militare GUR nell’agosto 2020. Originario di Kiev, ha compiuto i primi studi all’istituto di formazione dei paracadutisti a Odessa ed e’ qui che fu dispiegato nel 2014, quando la Russia alimentò un conflitto separatista nell’est del Paese.

L’unica informazione resa pubblica sulle sue attività lì è che prese parte al raid di un commando in Crimea nel 2016 in cui furono uccisi alcuni agenti russi. Lo stesso Budanov non ha mai parlato molto del suo servizio tranne che per rivelare di essere stato ferito tre volte. Una ferita da arma da fuoco al gomito lo ha lasciato con una visibile rigidità al braccio destro. Secondo un portavoce della GUR, è stato preso di mira in «piu’ di 10» attentati.

This entry was posted on venerdì, Gennaio 2nd, 2026 at 20:23 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.