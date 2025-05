IL NUMERO DEI “CERVELLI IN FUGA” È AUMENTATO DEL 36.5% RISPETTO AL 2023 – UN ALTRO PROBLEMA È IL CALO DEMOGRAFICO: I GIOVANI SPESSO NON POSSONO PERMETTERSI DI FARE FIGLI E LA POPOLAZIONE INVECCHIA (UN QUARTO DEI 59 MILIONI DI ITALIANI HA PIÙ DI 65 ANNI)… L’ANALISI DEL “FINANCIAL TIMES”



L’esodo di italiani istruiti alla ricerca di migliori opportunità all’estero sta aggravando la crisi economica causata dal rapido invecchiamento della forza lavoro, ha avvertito il governatore della Banca d’Italia. Fabio Panetta ha affermato che l’Italia deve intraprendere ulteriori azioni per trattenere il proprio capitale umano e garantire che i giovani trovino un’occupazione produttiva a sostegno della crescita. “È necessario creare opportunità di lavoro attraenti per i molti italiani che lasciano il Paese alla ricerca di prospettive migliori”, ha affermato ieri Panetta.

Circa 156.000 italiani hanno lasciato il Paese lo scorso anno per trasferirsi in Germania, Spagna, Regno Unito e altrove, con un aumento del 36,5% rispetto a coloro che sono emigrati nel 2023. Secondo l’Istat, l’istituto ufficiale di statistica italiano, il numero totale di persone che hanno lasciato l’Italia nel 2024, pari a poco meno di 191.000, compresi 35.000 residenti stranieri di lungo periodo, principalmente rumeni che tornano in patria, ha raggiunto il livello più alto degli ultimi venticinque anni.

Il calo demografico dell’Italia è tra i più gravi in Europa, dopo decenni di crollo dei tassi di natalità. Attualmente, circa un quarto dei 59 milioni di italiani ha più di 65 anni, mentre solo il 12% della popolazione è costituito da bambini di età inferiore ai 14 anni. Si prevede che la popolazione in età lavorativa diminuirà di altri 5 milioni di persone entro il 2040. L’emigrazione sta aumentando la pressione.

Secondo l’Istat, tra il 2014 e il 2023 più di un milione di italiani ha lasciato il Paese per stabilirsi all’estero, con un numero di partenze

annuali in costante aumento durante il periodo. Poco più della metà di questi è tornata in patria nello stesso periodo dopo aver vissuto all’estero. Tra coloro che sono emigrati, più di un terzo (367.000) aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, di cui 146.000 laureati.

Solo 113.000 italiani della stessa fascia d’età sono tornati, di cui meno di 50.000 erano laureati. “Il saldo migratorio dei giovani laureati è stato costantemente negativo, con una perdita netta di circa 97.000 unità nel corso del decennio, un deficit significativo di capitale umano qualificato”, si legge in un rapporto dell’Istat pubblicato il mese scorso. L’esodo dei giovani istruiti ha solo acquisito slancio con il tempo.

Nel 2014, solo un emigrante italiano su tre aveva un titolo di studio universitario, mentre nel 2023 – l’ultimo anno per cui sono disponibili dati così dettagliati – la metà di coloro che hanno lasciato il Paese possedeva almeno una laurea, secondo l’Istat. Negli ultimi anni si è assistito anche alla proliferazione di portali online in lingua italiana, come quello dell’agenzia di reclutamento Workwide con sede in Svezia, che offre agli italiani opportunità di lavoro in Europa.

Luoghi più lontani come il Canada sono alla ricerca di personale per ricoprire posizioni come infermieri, autisti e contabili. Panetta ha affermato che uno dei fattori che spinge le persone all’estero è il fatto che i salari reali in Italia sono attualmente inferiori ai livelli del 2000, spinti al ribasso dall’impatto inflazionistico del periodo post-pandemico.

La Banca d’Italia ha stimato che il calo previsto della popolazione in età lavorativa in Italia potrebbe portare a una diminuzione dell’11% del PIL, anche se Panetta ha affermato che l’Italia potrebbe contribuire a colmare la crescente carenza di manodopera reclutando più lavoratori dall’estero. “L’immigrazione legale può dare un contributo significativo, soprattutto nei settori dell’edilizia e del

turismo, che stanno registrando una crescente carenza di manodopera”, ha affermato Panetta.

(da agenzie)

