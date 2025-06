L’ACCUMULO DI RIFIUTI DI PLASTICA È STATO STIMATO TRA 75 E 199 MILIONI DI TONNELLATE …LA CONFERENZA ONU SUGLI OCEANI: “LA SITUAZIONE SI STA AGGRAVANDO”



Gli oceani sono in sofferenza, tutti gli indicatori sono allarmanti. Il livello del mare si sta alzando, è aumentato di 23 centimetri dal 1901 ad oggi e si stima che entro il 2050 possa salire ancora (tra 10 e 25 cm). Nel 2024 la temperatura media degli oceani ha raggiunto livelli mai così alti da quando si effettuano registrazioni affidabili. Inoltre, le specie marine minacciate di estinzione sono in aumento (1.677).

Sono alcuni dei dati elaborati dal barometro Starfish, l’iniziativa lanciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Oceano, alla vigilia della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC3) che si tiene a Nizza da oggi al 13 giugno. Un rapporto che sarà presentato alla cinquantina di capi di Stato e di governo e a migliaia di delegati, scienziati e rappresentanti di ong.

«Lo stato degli oceani mostra un quadro allarmante — dichiara Marina Lévy, ricercatrice del Cnrs (il Centre de la recherche scientifique francese), che ha co-diretto lo studio Starfish —. La situazione si sta degradando a un ritmo che sta accelerando». […] Un terzo degli squali e oltre un quarto dei cetacei sono in grave pericolo di estinzione, principalmente a causa della pesca eccessiva e delle estrazioni minerarie, oltre agli effetti del cambiamento climatico.

Delle 1.677 specie marine elencate nella Lista Rossa IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura), 291 sono classificate in grave pericolo, 647 in pericolo e 739 vulnerabili. Rispetto al precedente rapporto sono 204 le nuove specie a rischio. Più di un terzo (il 37,7%) della pesca è ritenuta non sostenibile perché sfrutta eccessivamente le risorse marine, si stima che il 75% delle grandi imbarcazioni non venga monitorato.

I rifiuti plastici rappresentano oltre l’80% dei detriti acquatici identificati. Nel 2021, l’accumulo di plastica nei fiumi e negli oceani è stato stimato tra 75 e 199 milioni di tonnellate. «Questo barometro ci dice: attenzione, siamo davvero su una traiettoria di pressione crescente, l’oceano sta cambiando velocemente — spiega Pierre Bahurel, direttore generale di Mercator Ocean International, che ha co-diretto il progetto —. Abbiamo elencato tutte le pressioni esistenti ed è abbastanza spaventoso».

«Nonostante i notevoli sforzi compiuti negli ultimi anni, sappiamo meno sui fondali oceanici dei crateri lunari» osserva Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco. L’agenzia delle Nazioni Unite alla vigilia ha annunciato che doterà 10.000 navi commerciali di sensori scientifici.

L’obiettivo è fornire dati in tempo reale al Global Ocean Observing System, che l’Unesco sta già sperimentando su 2.000 imbarcazioni. «Imparare dall’oceano è la grande avventura scientifica del nostro tempo –— aggiunge Azoulay —. La comunità internazionale non deve più ignorare gli avvertimenti degli scienziati e investire nella ricerca oceanografica, che attualmente rappresenta meno del 2% dei bilanci nazionali per la ricerca».

(da La Repubblica)

This entry was posted on lunedì, Giugno 9th, 2025 at 14:52 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.