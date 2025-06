LA PORTAVOCE DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP, KAROLINE LEAVITT, HA SOLLECITATO ABC A SANZIONARLO. E INFATTI, È STATO PUNITO



Il corrispondente della Casa Bianca di Abc News, Terry Moran, è stato sospeso oggi dopo aver pubblicato su X un post fortemente critico su Donald Trump e il suo vice capo dello staff, Stephen Miller. Nel messaggio, postato dopo mezzanotte, il giornalista li accusava di essere “odiatori di fama mondiale”.

Per Trump, aggiungeva, l’odio è “solo un mezzo per raggiungere un fine e quel fine è la sua stessa glorificazione. Questo è il suo nutrimento spirituale”. Stamane la portavoce dell’amministrazione Trump, Karoline Leavitt, ha condannato Moran e ha sollecitato pubblicamente Abc a sanzionare Moran. “Speriamo che questo giornalista venga sospeso o licenziato”, ha dichiarato Leavitt in un’intervista a Fox News.

“Abc News è sinonimo di obiettività e imparzialità nella sua copertura mediatica e non tollera attacchi personali”, ha dichiarato un portavoce della rete. “Il post non riflette le opinioni di Abc News e ha violato i nostri standard. Di conseguenza, Terry Moran è stato sospeso in attesa di ulteriori valutazioni”.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Giugno 9th, 2025 at 14:50 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.