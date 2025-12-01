LA CORTE DEI CONTI E LO “SCONTO” DEL CONDOMINIO… IL DANNO ERARIALE CAUSATO DA UN AMMINISTRATORE? PAGHERA’ SOLO IL 30%, IL RESTO LO PAGANO GLI ITALIANI



Perché nel condominio no e nel Condominio invece sì? A furor di popolo condominiale, imbufalito dall’etichetta di fesso appiccicatagli dalla proposta di legge che agli inquilini in regola voleva far pagare i debiti non saldati ai fornitori dai coinquilini morosi, giorni fa Fratelli d’Italia ha dovuto rinnegarla. Eppure oggi il Senato sta per approvare in via definitiva — nella riforma della Corte dei Conti fortemente voluta dalla maggioranza di

governo — una norma ancor più onerosa per tutti gli italiani: in base alla quale, le poche volte in cui i giudici della Corte dei Conti dovessero condannare un amministratore pubblico a risarcire il danno erariale causato da un suo atto, costui non pagherebbe più del 30% del danno, «e comunque» — congiunzione magica — al massimo due anni di stipendio: norma degna di quella abortita sul condominio, visto che nel Condominio, cioè in quello spazio comune che è la tutela delle risorse pubbliche alimentate dalle tasse, al posto dell’amministratore pubblico graziato dal tetto di legge saranno dunque tutti i contribuenti a dover mettere mano al portafoglio per saldare il restante 70% del danno erariale da lui causato.

Con l’ulteriore iniquità — nel Condominio — dell’altra nuova norma che automaticamente presume sempre la «buona fede» dei politici allorché i loro atti siano firmati o proposti o vistati dai tecnici. Cioè quasi sempre, visto che quasi sempre gli atti di un politico hanno la firma o il visto di un tecnico: un po’ come se, nelle scale del condominio, alcuni privilegiati fossero esentati dal pagare i danni delle loro condotte tutte le volte che il portiere non gli avesse detto esplicitamente che quella certa cosa non si poteva fare.

In più la legge, nel fissare la prescrizione del danno erariale a soli 5 anni, li fa decorrere dalla data del danno e non dalla scoperta (di solito molto successiva): e ciò anche se l’amministratore l’ha occultato dolosamente, sol che abbia avuto l’astuzia di farlo non con «condotta attiva» ma con silenzi furbi, omissioni, reticenze. Norme, per il governo, volte a togliere a chi amministra la «paura della firma»: ancora? Ma non era la scusa

già usata per abrogare l’abuso d’ufficio?

(da Il Corriere della Sera)

This entry was posted on sabato, Dicembre 27th, 2025 at 15:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.