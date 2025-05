“NONOSTANTE LE MIE INFEDELTÀ, PERCHÉ SONO UN PECCATORE COME PIETRO, IL SIGNORE NON MI ABBANDONA. ALLORA SENTO CHE SI PRENDE CURA DI ME” … “MARTIRIO VUOL DIRE TESTIMONIANZA. ANCHE QUELL’UOMO, QUELLA DONNA CHE LAVORA TUTTI I GIORNI PER EDUCARE I PROPRI FIGLI NELLA VITA CRISTIANA E PER DARE LORO TESTIMONIANZA, È UN MARTIRE”

E’ la Chiesa che si mette al servizio degli altri quella alla quale ha sempre pensato Papa Francesco. E’ quanto dice in una intervista inedita del 2021 pubblicata oggi dai media vaticani.

“È questa la Chiesa che trionfa, non la Chiesa con i soldi nelle banche. È questa che trionfa, la Chiesa dei martiri, della testimonianza. Perché martirio vuol dire testimonianza.

Ho menzionato quelli che danno la vita, ma anche quell’uomo, quella donna che lavora tutti i giorni per educare i propri figli nella vita cristiana e per dare loro testimonianza, è un martire”, diceva Papa Francesco.

Si tratta di una registrazione del 2021, che doveva essere inclusa in un documentario. Sarà trasmessa dal canale televisivo Esne “El Sembrador, Nueva Evangelizacion”. Il Pontefice, meditando sui passi biblici dei dialoghi tra Gesù e il suo discepolo, ha espresso nuovamente il desiderio che la Chiesa sia un’umile servitrice in mezzo al mondo.

Parlando del suo ruolo di Pontefice commentava: “Sento che il Signore accompagna, che è Lui che sceglie, è Lui che ha iniziato questa storia. Con me l’ha iniziata Lui, mi ha invitato Lui, mi ha accompagnato Lui. E nonostante le mie infedeltà, perché sono un peccatore come Pietro, Lui non mi abbandona. Allora sento che si prende cura di me”.

(da agenzie)

