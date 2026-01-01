LA PESANTE ACCUSA DELL’EX TRUMPIANA MARJORIE GREEN: “MOSSA DI TRUMP PER CONTROLLARE IL PETROLIO”
“SE PER TRUMP E’ GIUSTO ATTACCARE IL VENEZUELA CON CHE CORAGGIO CRITICHIAMO PUTIN PER L’INVASIONE DELL’UCRAINA?”… “GLI AMERICANI SONO DISGUSTATI DA TRUMP”
Marjorie Taylor Green ha attaccato il presidente americano Donald Trump per l’operazione in Venezuela. “Rimuovere Maduro è una chiara mossa per il controllo sulle forniture di petrolio venezuelane”, ha scritto su X e servirà per “la prossima
ovvia guerra di cambio di regime in Iran”. L’ex ultrà Maga ha poi sottolineato il doppio standard di Trump. “Perchè è giusto che l’America invada, bombardi e arresti un leader straniero, ma la Russia è malvagia se invade l’Ucraina e la Cina è un male se aggredisce Taiwan? Va bene solo se lo facciamo noi?”, ha chiesto. “Gli americani sono disgustati per l’aggressione militare senza fine del nostro governo e il sostegno alle guerre straniere perchè siamo costretti a pagarli”, ha sottolineato. “Molti in Maga pensavano di aver votato per mettere fine a tutto questo. Ragazzi, quanto ci siamo sbagliati”, ha aggiunto.
