LA SPACCONATA FINALE DI DONALD TRUMP, CHE TRA LE RIGHE MINACCIA NUOVI RAID: “ORA IL PRESIDENTE DELLA COLOMBIA, GUSTAVO PETRO, DOVREBBE GUARDARSI IL CULO…”



L’attacco Usa in Venezuela e’ stato un “assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale”, condotto “nei cieli, via terra e via mare”: lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago e paragonando il blitz alle operazioni contro Soleimani, al Bagdhadi e gli impianti nucleari iraniani.

“Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo”, in attesa di una transizione “sicura”: lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Gli Stati Uniti sono “pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario”: lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Le compagnie petrolifere americane si insedieranno in Venezuela: lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

L’embargo su tutto il petrolio venezuelano rimane pienamente in vigore: lo ha detto Donald Trump tenendo una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Donald Trump ha citato la Dottrina Monroe per giustificare l’attacco Usa in Venezuela, sostenendo che era stata dimenticata ma ora e’ stata aggiornata.

Il presidente della Colombia dovrebbe “guardarsi il didietro”: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter.

L’operazione in Venezuela ha coinvolto più di 150 velivoli: lo ha detto il capo dello stato maggiore congiunto Usa Dan Caine in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, parlando dopo il capo del Pentagono e il presidente,

Con l’operazione in Venezuela “i nostri avversari sono allertati”. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth, sottolineando che “Nicolas Maduro ha avuto la sua chance, così come l’Iran, finché non l’ha avuta più”. “Trump è serio nel fermare il flusso di droga”, ha aggiunto Hegseth.

