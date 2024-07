UNA PERSONA DI LIVELLO NON PUO’ AVALLARE TELEMELONI, DOPO TANTI CONTRASTI ANCHE LEI SE NE VA: DIVENTA CONSIGLIERA DEL COMMERCIAL BOARD DELLA TV INGLESE



Marinella Soldi, presidente della Rai, si è dimessa. In una lettera indirizzata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, spiega che non coprirà il suo ruolo a partire dal 10 agosto 2024.

La scelta di lasciare l’incarico parte da ragioni personali e professionali – riporta una nota di Viale Mazzini – ed è stata comunicata ai vertici aziendali e sarà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione prevista per la prossima settimana. Soldi assumerà un nuovo incarico all’emittente pubblica britannica Bbc, come consigliere non esecutivo del Commercial Board, ottenuto dopo essere entrata nel consiglio del gruppo nel settembre 2023.

I consiglieri di Bbc Commercial sono nominati dal Consiglio della Bbc su proposta del Comitato per le Nomine che comprende Dr Samir Shah, Presidente della Bbc, e Sir Damon Buffini, Presidente del Consiglio Bbc Commercial. Bbc Commercial è una controllata della Bbc.

Il consiglio di Bbc Commercial supervisiona le attività commerciali del Gruppo e la realizzazione degli obiettivi di Bbc Studios, in linea con la strategia complessiva commerciale della Bbc. Ha un consiglio composto da otto membri con la maggioranza non esecutiva e un massimo di 3 esecutivi.

Insieme a Damon Buffini, Marinella Soldi sarà il secondo membro non esecutivo a far parte sia del Consiglio principale della Bbc che di Bbc Commercial.

La dirigente ha, tra l’altro, una lunga esperienza nel settore dei media anche nel Regno Unito e a Viale Mazzini era quasi a scadenza di mandato. Per Samir Shah, Presidente della Bbc, «Marinella ha una significativa esperienza globale ed una profonda comprensione delle sfide affrontate dai servizi pubblici. Il suo ulteriore contributo sarà prezioso».

«Sarò felice di lavorare con Marinella nella nostra posizione unica in entrambi i consigli», ha dichiarato Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della Bbc. «È un momento critico ed entusiasmante per Bbc Commercial, che deve continuare a fornire un rendimento soddisfacente al Gruppo attraverso una ambiziosa strategia di crescita», ha sottolineato Buffini.

(da agenzie)

