C’E’ UN DOCUMENTO CHE RIPORTA LA TELEFONATA FRA IL CAPO DELL’AGENZIA DI INTELLIGENCE PER L’ESTERO (AISE) GIOVANNI CARAVELLI CON L’OMOLOGO SIRIANO, IN CUI VENIVA OFFERTO SOSTEGNO AL REGIME DI DAMASCO MINACCIATO DALL’AVANZATA DELLE FORZE JIHADISTE FILO-TURCHE… IL CONTATTO PUÒ CREARE IMBARAZZO ALLA DUCETTA PER LA PROSSIMITÀ MOSTRATA AL REGIME SANGUINARIO E AGLI INTERESSI RUSSI IN SIRIA



Il governo Meloni ha espresso il suo sostegno e la sua solidarietà al governo di Bashar al Assad in Siria, insidiato dai ribelli dell’Hts, pochi giorni che il regime cadesse.

A scrivere l’indiscrezione è The Independent Arabia, rilanciato dall’israeliano N12.

La rivista araba mostra un documento che riporta l’avvenuta telefonata fra il capo dell’agenzia di intelligence per l’estero (Aise) Giovanni Caravelli con l’omologo siriano, in cui veniva offerto sostegno al regime di Damasco che era minacciato dall’avanzata delle forze jihadiste filo-turche e ai bombardamenti dell’aeronautica russa contro obiettivi delle milizie ribelli.

Un contatto che può creare imbarazzo al governo di Roma, per la prossimità mostrata al regime sanguinario di Assad e agli interessi russi in Siria.

Arab Independent mostra lo screenshot del documento dell’ufficio di Hossam Luka, capo del dipartimento di sicurezza generale del regime siriano: il resoconto della conversazione è del 5 dicembre, quattro giorni dopo il raid russo su una scuola cristiana ad Aleppo e tre giorni prima della caduta definitiva di Assad.

“Ho ricevuto una telefonata dal generale Giovanni Caravelli, capo dei servizi segreti italiani, che è stata effettuata su sua richiesta, e lui ha sottolineato il sostegno del suo paese alla Siria in questo difficile momento” si legge nel diario di Hossam Luka. L’Italia ha annunciato lo scorso 26 luglio la riapertura dell’ambasciata a Damasco, primo paese del G7. Una mossa decisa nell’ambito dell’iniziativa condotta in Europa per i rimpatri volontari di rifugiati siriani, in quella terra che, almeno in parte, veniva considerata sicura.

(da Huffingtonpost)

This entry was posted on domenica, Dicembre 15th, 2024 at 21:04 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.