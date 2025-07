NEL MAGGIO 1994 SOTTOSCRISSE UN APPELLO CONTRO IL PROGETTO DI LEGGE DEL GOVERNO BERLUSCONI. NORDIO SOSTIENE DI AVERE CAMBIATO IDEA “IN SEGUITO AL SUICIDIO DI UN MIO EX INDAGATO, MAZZOLAIO. MI RESI CONTO CHE STAVAMO ESAGERANDO”. MA LA MORTE DI GINO MAZZOLAIO AVVENNE NELL’APRILE 1993, OLTRE UN ANNO PRIMA DELLA FIRMA DEL DOCUMENTO ANTI-RIFORMA DA PARTE DI NORDIO

“Ci fu un suicidio di un mio ex indagato che mi ha fatto cambiare idea. Si chiamava Mazzolaio. Mi resi conto che stavamo esagerando: le carcerazioni non erano sempre necessarie e opportune”.

Il ministro Carlo Nordio, ieri, dai microfoni del Tg1 ha voluto rispondere all’Associazione nazionale magistrati che, documenti

alla mano, aveva segnalato come il ministro Nordio non la pensasse come il pm Nordio: il 3 maggio del 1994, infatti, aveva firmato un documento in cui si diceva “contrario alla divisone delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti”.

Per spiegare il perché avesse cambiato idea, Nordio ieri ha rilasciato un’intervista spiegando che c’era stato un episodio in particolare a spiegargli che fosse in torto: il suicidio di un suo ex indagato. Si ricorda come si chiamava? Gli chiede il giornalista del tg1. E il ministro: “Mazzolaio”.

Il riferimento è a Gino Mazzolaio, segretario amministrativo della Dc di Rovigo, che come riportano le cronache di Repubblica del tempo, si suicidò. Ma c’è qualcosa nei tempi che non torna: Mazzolaio si suicidò ad aprile del 1993, più di un anno prima che Nordio firmasse la lettera in cui si diceva contrario alla separazione delle carriere. Come ha fatto a cambiare idea, quindi, se il suicidio era già accaduto?

“Carissimi – si legge nell’ultima lettera datata 23 aprile che Mazzolaio aveva lasciato, alle 12.40 – non so più resistere a quanto sta succedendo, pur essendo completamente innocente. Vi chiedo scusa per il gesto che sto per compiere. Pregherò per voi di lassù”.

Era finito in carcere il 16 marzo nell’ambito dell’inchiesta del pm Nordio sugli appalti della Sanità nel Veneto per la quale sono già state emesse 27 ordinanze di custodia cautelare

