DI LORO NON SI E’ PIU’ SAPUTO NULLA



In Italia ogni giorno scompaiono circa 70 persone e dal 1974 (secondo l’ultimo rapporto del CED del ministero degli Interni nel 2024) risultano scomparse quasi 100mila persone. “Si tratta di un vero e proprio esercito, una città sepolta – spiega la presidente di Penelope Lazio Laura Norma Barbieri – e queste persone non possono rimanere abbandonate e soprattutto non possono essere lasciati soli i suoi familiari”.

L’evento a Roma

Oggi pomeriggio Penelope Lazio ODV ha organizzato un open day a Roma, presso il Teatro Marconi. Tra gli ospiti erano presenti rappresentanti delle istituzioni come il Comandante Polizia Locale Raul De Michelis, giornalisti e scrittori come Gabriele Raho e Massimo Lugli, familiari di scomparsi come Antonietta Gregori, Tommaso Manfredi e ovviamente il presidente di Penelope Italia, l’avvocato Nicodemo Gentile. Durante l’evento è stata presentata anche una nuova app gratuita “Sos Find You” per ricerca scomparsi

L’associazione Penelope nasce nel 2002 grazie alla tenacia di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps scomparsa a Potenza nel 1993, con l’obiettivo di sostenere a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico.

“La loro vicinanza vuol dire tanto – afferma Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella scomparsa nel 1983 – quando più di 40 anni fa è scomparsa mia sorella non c’era nessuno accanto a noi. Ora invece c’è una rete di avvocati, psicologi in grado di supportare tutte questa famiglie in difficoltà”.

“La scomparsa purtroppo è uno di quegli eventi che possono riguardare chiunque. Noi diciamo sempre che una scomparsa è come un’incidente stradale, può capitare a tutti e senza preavviso. Per questo bisogna essere informati e Penelope da oltre 23 anni si occupa proprio di aiutare le famiglie in questa fase delicatissima,

ovvero quando un loro caro finisce all’improvviso nel gorgo buio della scomparsa” ha dichiarato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope Italia.

