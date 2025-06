IL MINISTRO DELL’INTERNO FRANCESE BRUNO RETAILLEAU TUONA: “BARBARI NELLE STRADE”

Sono almeno 294 secondo Le Parisien gli arresti avvenuti durante la notte di festa e guerriglia nelle piazze di Parigi, dopo la vittoria del Psg contro l’Inter nella finale di Champions a Monaco di Baviera. Già poco prima della fine della partita, la polizia aveva già arrestato

68 persone nella capitale francese, con circa 5mila tra poliziotti e gendarmi mobilitati nelle diverse zone in cui erano stati installati i maxischermi.

All’opera 5.000 fra poliziotti e gendarmi per arginare gli assalti, oltre 80 arresti. Il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau: “Barbari nelle strade”.

La festa dei tifosi del Paris Saint-Germain per la conquista della Champions è in aumento a Parigi, dove ormai il livello di folla sugli Champs-Elysées è vicino alla saturazione. Sono saliti a 131 gli arresti effettuati dalla polizia, mentre altri punti caldi – i Grand Boulevard, la Bastiglia e soprattutto i dintorni del Parco dei Principi – continuano a preoccupare le forze dell’ordine.

L’incendio di un’auto attorno allo stadio, dove 40.000 persone hanno assistito alla partita trasmessa sul maxischermo, ha provocato un grosso movimento di folla che è stato a stento controllato dalla polizia. Una ragazza è rimasta ferita alla Bastiglia cadendo sulle barriere poste attorno alla colonna al centro della piazza.Disordini e scene di teppismo sono state segnalate anche nel centro di Pau, capoluogo dei Pirenei: una cinquantina di giovani hanno spaccato il vetro posteriore di un autobus, poi hanno fatto lo stesso con una vetrina di un negozio Lacoste e con il portone di ingresso di una scuola media.

(da agenzie)