IL MEZZO ERA STATO SEQUESTRATO PERCHE’ I LADRI LO AVEVANO UTILIZZATO PER COMPIERE UNA RAPINA E SI TROVAVA IN UN CAPANNONE DISMESSO USATO COME DEPOSITO GIUDIZIARIO… LA MOTOCICLETTA È STATA SOLO RITROVATA GRAZIE A UN CARABINIERE APPASSIONATO DI MOTO

Quando l’aveva comperata faceva la sua bella figura sfrecciando con il Benelli 250 per Mestre (Venezia), ma ora che è stata ritrovato dopo 36 anni dal furto è un bel pezzo di moto d’epoca che, magari, farà gola agli appassionati.

Già, perchè il proprietario, ormai 69enne, non più con lo spirito da ‘easy rider’, come riferiscono i giornali locali, si è visto restituire dai carabinieri il suo Benelli, ancora con il suo rivestimento in pelliccia sulla sella, sebbene arrugginita nelle parti metalliche, ma con i freni ancora attivi. Nel 1989 era stato rubato e poi si scoprì che il mezzo era stato usato per compiere una rapina e per questo venne posto sotto sequestro. Poi sparì nel nulla, nessuno informò il ‘biker’ e questa storia finì nel dimenticatoio.

Ormai il proprietario aveva perso la fiducia di ritrovarla e all’epoca non l’aveva sostituita con un’altra motocicletta perchè le sue finanze non glielo permettevano. Quando alcuni giorni fa suonano i carabinieri, l’uomo li ha accolti scoprendo che il suo amato Benelli era stato ritrovato in un capannone dismesso usato come deposito giudiziario. Nel frattempo la motorizzazione aveva distrutto la documentazione del mezzo e cancellato la punzonatura del telaio, lasciando però la targa. Da questo elemento un carabiniere, appassionato di moto, ha ricostruito la storia del mezzo per ritrovare il legittimo proprietario.

