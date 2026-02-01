“ERA NECESSARIO PER PARTECIPARE ALLA FESTA DEI VIGILI DEL FUOCO A ROMA DOPO IL PREMIO RITIRATO A SANREMO”… C’E’ UN AEREO CHE PARTE DA GENOVA ALL 7 E ARRIVA A ROMA ALLE 8: LA PROSSIMA VOLTA AVVISATE PIANTEDOSI CHE CON 200 EURO MOGOL SAREBBE PURE ARRIVATO IN ANTICIPO ALLA FESTA



Giulio Rapetti in arte Mogol, primo paroliere di Lucio Battisti, è andato con la moglie Daniela Giammelli dal Festival di Sanremo a Roma in elisoccorso.

Per partecipare alla festa dei pompieri al Teatro Argentina. Un viaggio che secondo il capogruppo del M5S in consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano sarebbe costato «intorno ai 40 mila euro». Il Fatto fa sapere che l’organizzazione, come effettivamente appare anche dal nullaosta di volo, sarebbe stata predisposta dai Vigili del fuoco, e il trasporto autorizzato «su ordine del comandante nazionale Eros Mannino».

«Il dispositivo di soccorso della Regione Liguria dei Vigili del fuoco ha mantenuto piena e ininterrotta capacità di risposta, sia riguardo il servizio di soccorso tecnico urgente, sia il servizio di soccorso sanitario integrato», hanno fatto sapere i pompieri. I pompieri dispongono di un secondo mezzo, ma di solito non ci sono risorse e organici per far volare due mezzi contemporaneamente. Sulla vicenda il Codacons ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti, mentre il M5s presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

(da agenzie)

