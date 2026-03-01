A ‘’DOMANI’’ RISULTA CHE NEGLI EMIRATI CROSETTO ABBIA INCONTRATO ANCHE L’AMICO ED EX SOCIO DEL SUO PRIMOGENITO, GIANCARLO INNOCENZI BOTTI …ALCUNE FONTI NEGLI EMIRATI IPOTIZZANO CHE NELLO STESSO ALBERGO ABBIA SOGGIORNATO ANCHE STEFANIA RANZATO, PROPRIETARIA DELLA DEAS, SOCIETÀ DI CYBERSICUREZZA CHE LAVORA CON LA MARINA MILITARE



«Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie». «Ero a Dubai anche per incontri istituzionali». «Sono andato lì per mettere in salvo la mia famiglia in pericolo». «Sono andato lì perché non c’erano rischi».

Nelle ultime quarantott’ore Guido Crosetto ha cambiato più di una versione sul motivo della sua trasferta negli Emirati Arabi Uniti da cui è tornato, dopo essere rimasto bloccato a causa dell’attacco dell’Iran, domenica notte su un volo di Stato pagato cinquemila euro (ma i voli blu costano molto di più).

Troppi resoconti diversi, toppe che invece di chiarire i punti oscuri del viaggio hanno peggiorato il buco. Un pasticcio che sta imbarazzando Giorgia Meloni, tanto che nessun ministro, nessun leader di Fratelli d’Italia di cui il piemontese è fondatore, ha mostrato solidarietà piena per Crosetto: quando si tratta di proteggere dagli attacchi della stampa o dell’opposizione un esponente del partito, la Bestia social di Meloni sa essere martellante.

Meloni ha blandamente detto che «Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro» (ma il ministro non ha detto che era in ferie?) e persino il leader del Carroccio Matteo Salvini, che è intervenuto, l’ha fatto con grande cautela. «Mi fido dei miei colleghi e ho fiducia nel loro operato. So che ciascuno di noi sta dando il massimo, in un momento complicato».

Vacanze a Dubai

Crosetto, dopo aver detto che era lì per recuperare la famiglia, ha spiegato in un’intervista a Repubblica di avere avuto anche un incontro istituzionale ad Abu Dhabi. A Domani risulta che il numero uno della Difesa fosse negli Emirati non solo con moglie e figli (rientrati in Italia ieri), ma che abbia incontrato anche l’amico imprenditore ed ex socio del suo primogenito, Giancarlo Innocenzi Botti.

Alcune fonti negli Emirati ipotizzano che nello stesso albergo abbia soggiornato anche Stefania Ranzato, proprietaria della Deas, società specializzata in cybersicurezza che lavora con la Difesa, in particolare la Marina militare.

Ma dall’entourage di Crosetto smentiscono qualsiasi incontro con la donna e la stessa Ranzato, contattata da Domani sul cellulare, ha spiegato di non trovarsi a Dubai, ma nella Capitale «nel mio ufficio».

Al telefono fisso dell’ufficio, chiamato subito dopo, la segreteria ha detto però che l’imprenditrice non era in sede. «È all’estero?», «Non possiamo rispondere», la replica.

Altri interrogativi hanno invece a che fare con i servizi segreti italiani. Come mai non sarebbero stati avvertiti della partenza del ministro? La scorta è stata “seminata” dal meloniano che ha deciso di prendere un volo di linea?

Quanto pesano nella scelta i dissapori tra Crosetto e i vertici dell’intelligence, compreso il sottosegretario Alfredo Mantovano che ne ha la delega? «Ho valutato la partenza, e non da solo», ha detto il ministro durante l’informativa. Con chi l’ha fatto?

«Come ministro avrò sbagliato», il mea culpa di Crosetto sempre nel corso dell’informativa davanti alle commissioni di Camera e Senato. «Dimissioni subito», ribattono dall’opposizione.

(da Domani)