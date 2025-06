RENZI SI RIFERISCE AGLI ARTICOLI 30 E 31 DEL PROVVEDIMENTO SULLE INTERCETTAZIONI E SUGLI AGENTI DEI SERVIZI NON PUNIBILI ANCHE IN CASO DI DIREZIONE DI ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

“Quello che sta succedendo in Parlamento è assurdo. In nome della sicurezza stanno dando ai servizi segreti la possibilità di organizzare colpi di Stato e associazioni terroristiche. Meloni e Mantovano hanno perso il senso del limite.”, lo ha detto Renzi in aula al Senato durante la discussione sul Dl Sicurezza.

“Questo decreto è quanto di più lontano dalla nostra cultura, non sono sceso con un cartello nell’emiciclo” ma “la mia indignazione è a un punto senza ritorno”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi nel suo intervento. Renzi è andato all’attacco, in particolare degli articoli 30 e 31 del provvedimento sulle intercettazioni e sugli agenti dei servizi non punibili anche in caso di direzione di organizzazioni terroristiche, “ma siete impazziti?”.

“Avete letto ciò che c’è scritto? Se i servizi vogliono compiere un colpo di Stato possono farlo!”. “La vergogna di quello che avete fatto resterà negli anni”, ha concluso.

“Vi stanno rendendo degli schiaccia-tasti: tra di voi ci sono professionisti, sindaci e la statista della Garbatella avrebbe potuto imparare qualcosa da amministratori che, come voi, conoscono i problemi sul territorio

Forse sarebbe stato interessante ascoltarsi su questi temi, quello della sicurezza è il primo problema in questo momento nel Paese” ma “il vostro vostro decreto non tocca i problemi” veri: “pensate che se Martina fosse stata uccisa in una stazione o vicino alla metro sarebbe cambiati qualcosa? Questo decreto cambia il codice penale per cambiare i vostri sondaggi”. Lo ha detto il senatore e leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in Aula al Senato nell’ambito dell’esame del decreto sicurezza.

(da agenzie)