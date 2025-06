“RIDURRE LE DIMENSIONI DEL GOVERNO È DIFFICILE, SOPRATTUTTO QUANDO LO SI FA SOTTO L’EFFETTO DI ALLUCINOGENI, KETAMINA E ECSTASY”… “IL MOTTO DI MUSK ERA ‘MUOVITI IN FRETTA E ROMPI TUTTO’, MA LA PRINCIPALE COSA CHE È ANDATA IN FRANTUMI È STATA LA SUA REPUTAZIONE”



Elon Musk è arrivato a Washington con una motosega ed è ripartito con un occhio nero. Ridurre le dimensioni del governo è difficile, soprattutto quando lo si fa in modo spietato, incurante, e apparentemente sotto l’effetto di allucinogeni. Come nel caso dei dazi di Trump, DOGE ha generato più volatilità che valore.

Un uomo che è fallito sei volte non si preoccupa troppo delle spese. E Trump non voleva certo leggere il titolo: “Trump taglia la previdenza sociale”. Voleva solo vendicarsi della “burocrazia”, incaricando Musk di licenziare un numero massiccio di dipendenti federali, per dare l’impressione di un’operazione drastica contro gli sprechi.

Come sempre con Trump, ex star dei reality, l’impressione conta più della realtà – soprattutto quella dei suoi stessi peccati. La scorsa settimana ha tentato di ridefinire la stessa natura del crimine. Come ha scritto Glenn Thrush sul Times: “Il presidente Trump sta utilizzando il vasto potere della sua carica per ridefinire la criminalità secondo le sue esigenze: grazia ai criminali che gli piacciono, minimizzazione di corruzione e frode, e tentativi di stigmatizzare gli oppositori politici etichettandoli come criminali.”

È ripugnante che il Dipartimento di Giustizia stia valutando di chiudere una causa per omicidio colposo offrendo 5 milioni di dollari alla famiglia di Ashli Babbitt, uccisa il 6 gennaio 2021 da un agente del Campidoglio, dopo aver ignorato gli avvertimenti ed essersi arrampicata attraverso una finestra infranta per entrare nella Lobby del Presidente della Camera.

Se Babbitt cercava di aiutare Trump a ribaltare un’elezione “rubata” irrompendo nel Campidoglio, allora – secondo questa logica – irrompere nel Campidoglio dev’essere stato giusto. E ogni agente che ha provato a fermarla per proteggere i legislatori nascosti sotto le scrivanie dev’essere nel torto.

Per assecondare la realtà alternativa di Trump, i repubblicani codardi della Camera hanno persino rifiutato di apporre una targa in onore degli agenti e di tutti coloro che quel giorno difesero il Campidoglio.

La prendo sul personale: mio padre ha trascorso vent’anni come ispettore della polizia di Washington, responsabile della sicurezza del Senato. Correva alla Camera ogni volta che c’era un’emergenza.

Se il 6 gennaio Mike Dowd avesse impedito agli insorti di aggredire i parlamentari, oggi – agli occhi di Trump – non sarebbe un eroe degno di una targa, ma un mascalzone che ostacolava quei “patrioti”, come Trump chiama i rivoltosi a cui ha concesso la grazia. È un

mondo assurdo e inquietante.

Trump stava riscrivendo la realtà ancora una volta venerdì pomeriggio, mentre una delle amicizie più appariscenti e distruttive della storia del governo si esauriva nello Studio Ovale.

Il culmine era stato raggiunto lo scorso inverno, quando Musk aveva scritto su X: “Amo @realDonaldTrump tanto quanto un uomo eterosessuale può amare un altro uomo” – e di nuovo quando Trump aveva cercato di ricambiare vendendo Tesla nel vialetto della Casa Bianca. Ma venerdì, nemmeno questi due maestri della vendita sono riusciti a convincere che Elon avesse “apportato un cambiamento colossale”.

Musk ha recentemente ammesso che il suo sogno di tagliare 1.000 miliardi di dollari era una fantasia. Ha detto che cambiare Washington è “una battaglia in salita” e si è lamentato del fatto che il “grande e bellissimo” disegno di legge sul bilancio di Trump – che potrebbe aggiungere oltre 3.000 miliardi di dollari di debito – ha compromesso i suoi sforzi di risparmio con DOGE.

Come ha detto Trump, Musk ha ricevuto molte “frecciate e critiche”. Il suo indice di gradimento è crollato e la tensione si è riversata su Tesla, un tempo adorata dai liberal e in Cina, ma oggi in declino.

Musk ha interrotto un giornalista che gli chiedeva conto di un articolo del New York Times secondo cui sarebbe un abituale consumatore di ketamina, ecstasy e funghi allucinogeni – anche dopo che Trump gli aveva concesso un enorme potere sul governo. Forse questo spiega l’uso della motosega, i salti sul palco, i figli a raffica e la sua ossessione per la diffusione dello sperma tra le menti brillanti, oltre agli inquietanti saluti in stile nazista.

Quando un giornalista gli ha chiesto dell’occhio nero, Musk ha scherzato sul video virale in cui Brigitte Macron spinge il volto del marito. Poi ha spiegato che, mentre “giocava” con il figlio di 5 anni,

X, gli ha chiesto di dargli un pugno in faccia. “E lui l’ha fatto.”

Il presidente e il prototipo di Tony Stark hanno cercato di far passare l’idea che resteranno uniti, anche se Musk non avrà più scontri rabbiosi con Scott Bessent fuori dallo Studio Ovale, né dormirà sul pavimento dell’Eisenhower Executive Office Building o frequenterà Mar-a-Lago. (Trump vuole ancora quei 100 milioni di dollari che Musk ha promesso per la sua macchina politica.)

Musk, con un cappellino nero con la scritta “DOGE” e una t-shirt con scritto “Dogefather”, si è guardato attorno nello Studio Ovale, che Trump ha arredato come un negozio di souvenir di Las Vegas, ed ha esclamato: “Ora ha finalmente la maestosità che merita, grazie al presidente.”

Trump gli ha consegnato una chiave cerimoniale d’oro della Casa Bianca – il tipo di oggetto che di solito regalano i sindaci delle cittadine – e ha dichiarato: “Elon non se ne andrà davvero. Tornerà spesso, credo.” Ha aggiunto che il padre di (almeno) 14 figli non abbandonerà mai del tutto DOGE, perché “è il suo bambino.” Musk ha portato a Washington il mantra della Silicon Valley: “Muoviti in fretta e rompi tutto.” Ma la principale cosa che ha rotto è stata la sua reputazione.

