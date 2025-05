AVVICINARSI AL 40% SAREBBE GIA’ UN SUCCESSO IN UN PAESE DOVE IL 50% NON VOTA NEANCHE ALLE ELEZIONI PERCHE’ NON GLIENE FREGA NIENTE DI NULLA SE NON AGLI INTERESSI PERSONALI



Mancano tre settimane al voto per i referendum su cittadinanza e lavoro. I cinque quesiti sono al centro della polemica politica da tempo, non tanto per il merito dei quesiti (quello sulla cittadinanza accorcerebbe i tempi per diventare

italiani da dieci a cinque anni, quelli sul lavoro porterebbero diversi interventi su precariato, subappalti e altri temi), ma soprattutto perché il centrodestra ha cercato di oscurare l’iniziativa.

Non è un mistero che la maggioranza di governo e persino il presidente del Senato La Russa si siano schierati per il non voto, al punto da suscitare la reazione delle opposizioni e della Cgil, che manifesteranno lunedì 19 maggio a Roma. In più, c’è la questione della scarsa copertura dei referendum da parte della Rai. Ma cosa dicono i numeri sulla possibile affluenza al referendum?

Quante persone sanno che ci sarà un referendum su cittadinanza e lavoro

Un nuovo sondaggio realizzato da Demos per Repubblica riporta quanti cittadini sanno che esiste un referendum, e quanti si sentono informati a riguardo. È emerso che quasi un italiano su dieci, il 9% di chi ha risposto alla rilevazione, non sapeva che si voterà a giugno.

Questo potrebbe essere un dato positivo: significa che il 91% degli elettori, invece, sa del referendum. Ma c’è un’altra distinzione da fare. Quella tra chi dice di sentirsi informato su cosa si voterà, e chi invece no: magari ha sentito parlare del referendum, ha visto un accenno sui social o in tv per esempio, ma non sa davvero di cosa si tratta.

Solo il 52% dei rispondenti dice di sentirsi informato sul referendum. Un altro 39% invece (quasi quattro su dieci) dice di sapere che esiste e poco più. Non esattamente un dato incoraggiante per i promotori del voto, che per ottenere il quorum dovranno convincere il 50% più uno degli elettori ad andare alle urne. Solo a quel punto partirebbe la conta dei voti, e potrebbe vincere il Sì oppure il No. In caso contrario, l’intera votazione sarà semplicemente dichiarata non valida.

Le previsioni sull’affluenza: quanti andranno a votare

Dunque solo il 52% degli elettori si sente informato sul referendum. Certo, questo significa che se tutti quanti andassero a votare il quorum sarebbe raggiunto. Ma non è così semplice: essere informati sul voto non significa essere disposti ad andare alle urne. O perché si vogliono seguire le indicazioni del centrodestra, che ha chiesto di non votare, o perché non si ritiene importante la questione, o perché per altri motivi non si è interessati a esercitare il diritto di voto.

Finora sull’effettiva intenzione di recarsi ai seggi sono stati fatti due sondaggi nazionali. A distanza di pochi giorni, entrambi hanno dato sostanzialmente lo stesso risultato. Ipsos il 10 maggio ha stimato una percentuale tra il 32% e il 38%, anche se in quella rilevazione la percentuale di italiani che diceva di non sapere che ci fosse un referendum era addirittura al 38%. Il 13 maggio, Swg ha invece calcolato che il 32-36% dei cittadini era disposto al voto.

Mancano tre settimane e l’obiettivo per i promotori del referendum è complesso: guadagnare almeno un 10-15%, ma forse anche un 20%, di affluenza. Sicuramente da qui al momento del voto gli impegni si moltiplicheranno, mentre continuerà la pressione politica per fare sì che anche la televisione pubblica dia il giusto livello di informazione a riguardo.

Su cosa si vota nei referendum, in breve

Come detto, il quesito sulla cittadinanza interviene per rendere un po’ più breve l’iter per diventare italiani. Invece di dieci anni di residenza nel Paese, i cittadini stranieri dovrebbero aspettarne ‘solo’ cinque. Sul lavoro invece il primo quesito cancella una parte del Jobs Act per tornare in parte all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi al reintegro dei lavoratori licenziati senza

giustificato motivo (nei casi più gravi).

Il secondo aumenta il risarcimento per i dipendenti licenziati ingiustamente dalle piccole imprese. Il terzo quesito renderebbe obbligatorio motivare sempre i contratti a tempo determinato, fin dall’inizio, senza la possibilità di usarli semplicemente come alternativa più economica ai posti fissi. E infine il quarto quesito aumenterebbe le responsabilità delle aziende committenti nei cantieri, che non potrebbero scaricare tutto sui subappalti, e così darebbe maggiori tutele ai lavoratori.

(da Fanpage)

This entry was posted on sabato, Maggio 17th, 2025 at 20:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.