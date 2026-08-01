IL “VICERÉ”, COME VIENE SOPRANNOMINATO, SI TROVA AL VERTICE DELL’APPARATO DI SICUREZZA DI RABAT: HA DECISO DI ALLENTARE I CONTROLLI ALLA FRONTIERA PER SCREDITARE L’ATTUALE PREMIER, IL LIBERALE AZIZ AKHANNOUCH … L’ ULTRANAZIONALISTA EL HAMMA VUOLE FAVORIRE IL SUO PARTITO, IL PAM, ALLE PROSSIME ELEZIONI LEGISLATIVE, PREVISTE A SETTEMBRE: L’OBIETTIVO E’ RECLAMARE LA SOVRANITA’ MAROCCHINA SU CEUTA, MELILLA E SUL SAHARA OCCIDENTALE (CONTESA DALL’ALGERIA)

Sarebbe Fouad Ali El Hamma, da sempre il consigliere più ascoltato del re del Marocco Muhammad VI, ad aver orchestrato l’ondata di migranti che ha sconvolto la vita di Ceuta, l’exclave spagnola sulla costa marocchina del Mediterraneo. La rivelazione viene da The Objective, testata spagnola di giornalismo investigativo.

Il “viceré”, come viene soprannominato, si trova al vertice dell’apparato di sicurezza di Rabat (dove agisce in sintonia con il monarca, molto meno debole di quanto si voglia far credere). È lì che è stata presa la decisione di allentare i controlli alla frontiera.

El Hamma è uno degli esponenti principali del Makhzen, il sistema di potere che ruota intorno al Palazzo reale e che ha in mano il Paese intero. Conosce Muhammad VI da quando era bambino. […] Nel primo decennio del Duemila, il “viceré” è stato numero due del ministero degli Interni. Nel 2008 fu uno dei fondatori del Pam, il Partito modernità e autenticità, fortemente filomonarchico.

Quando, nel 2011, ai tempi delle Primavere arabe, anche in Marocco i giovani scesero in piazza, gridavano i loro slogan proprio contro El Hamma, considerato il deus ex machina dell’oppressione. Diventato da allora ancora più discreto, ha mantenuto il suo potere, supervisor dei servizi segreti.

Secondo The Objective, la decisione di spingere quei migranti a Ceuta sarebbe dovuta alla volontà di screditare l’attuale premier Aziz Akhannouch, che è anche un facoltoso imprenditore e che ora si prende i rimproveri per non avere gestito il caos (in realtà deciso a tavolino). El Hamma vuole favorire il suo partito, il Pam, alle prossime elezioni legislative, previste a settembre, a scapito dell’Rni (Raggruppamento nazionale degli indipendenti), la formazione di orientamento liberale di Akhannouch.

Secondo fonti francesi, bene informate sul Makhzen, «El Hamma fa parte di un gruppo di personaggi ultranazionalisti che da una ventina d’anni rivendica la volontà di cancellare il passato coloniale e di restaurare in tutto e per tutto il potere del Marocco e la sua legittimità islamica».

Al seguito arriva la rivendicazione delle due exclave spagnole (Melilla, oltre a Ceuta) e della piena sovranità sul Sahara Occidentale (e Madrid, appunto, non si provi a “tradire” Rabat e ad appoggiare Algeri nel suo sostegno ai sahrawi, la popolazione autoctona del territorio).

Comunque, in ogni caso, El Hamma non ha fatto tutto da solo. Lui ha proposto ed eseguito. Ma il re ha dovuto approvare la manovra. Muhammad VI, pur smagrito e malato, sempre più assente e all’apparenza fragile, è ancora colui che regge le fila di tutto.

(da agenzie