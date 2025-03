AGLI INTERVISTATI È STATO CHIESTO SE FOSSERO D’ACCORDO, ALLO SCOPO DI “RENDERE L’ITALIA PIÙ EFFICIENTE, GIUSTA E SICURA”, DI AFFIDARE IL GOVERNO A “UNA PERSONA AUTOREVOLE, IN GRADO DI OPERARE IN AUTONOMIA, SENZA IL CONTROLLO DEL PARLAMENTO, E SENZA NECESSITÀ DI UNA MAGGIORANZA PARLAMENTARE, CON UN MANDATO FISSO DI CINQUE ANNI” … TRA 18 E 24 ANNI, LA PERCENTUALE DI ITALIANI FAVOREVOLE A QUESTA SOLUZIONE È AL 42%. TRA 25 A 34 ANNI SALE AL 52%

Giovedì, sul finale della puntata di «Otto e mezzo», Carlo Calenda ha tirato fuori un foglio con un sondaggio commissionato da Azione all’istituto Swg. «Ipotesi del premier con mani libere», recita il titolo. Tra 18 e 24 anni, la percentuale di italiani favorevole a questa soluzione è intorno al 42%. Tra 25 a 34 anni sale al 52%: la maggioranz

All’inizio ho pensato a un malinteso, a una domanda formulata male. Ma non è così.

Agli intervistati è stato chiesto se fossero d’accordo, allo scopo di «rendere l’Italia più efficiente, giusta e sicura», di affidare il governo a «una persona autorevole, in grado di operare in autonomia, senza il controllo del Parlamento, e senza necessità di una maggioranza parlamentare, con un mandato fisso di cinque anni». Questa è la strada maestra verso un’autocrazia. Ce ne rendiamo conto?

I più anziani lo capiscono. La percentuale degli over 64 favorevole al «premier con le mani libere» scende al 28%. Forse perché noi, qualcuno che ha vissuto l’inganno della dittatura, l’abbiamo conosciuto. Abbiamo incontrato e ascoltato i testimoni diretti. Nati nella prima metà del Novecento ci hanno raccontato come i regimi sappiano raccogliere la frustrazione diffusa e alimentare catastrofiche illusioni. Ma noi non siamo stati capaci di spiegarlo ai nostri figli.

Un disastro educativo che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Un governo senza controllo parlamentare è un regime. E un regime per cinque anni non esiste: chi prova il potere assoluto non lo molla. Guardate cos’è successo in Russia e in Bielorussia; cosa sta accadendo in Turchia, in Ungheria e in Israele; cosa potrebbe accadere negli Usa.

(da Corriere della Sera)