CAMPO LARGO AVANTI: 43,4%, CENTRODESTRA 41,1%, FUTURO NAZIONALE 7,7%

Sono almeno due i dati degni di nota nella Supermedia Youtrend dei sondaggi sulle intenzioni di voto. Il primo è il 20,4% del Pd, che costituisce un nuovo record negativo per il partito di Elly Schlein dalle Europee 2024. Il secondo dato, forse ancora più interessante, è il segno “=” a fianco dal 7,7% di Futuro Nazionale, il che sembra certificare come in questa fase la crescita, un tempo impetuosa, del partito di Roberto Vannacci si sia interrotta. L’ex generale che nelle suppletive a Reggio Calabria del 27 e 28 settembre, con il suo candidato, ha sfiorato l’11% dei voti.

Sul lato del centrodestra Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 26,8%, guadagnando lo 0,2% rispetto all’ultima rilevazione. Cresce dello 0,1% la Lega attestandosi al 5,7%, mentre Forza Italia è stabile al 7,4%.

Nel centrosinistra, oltre al calo del Pd, anche Avs registra una piccola frenata (-0,1%) con un risultato del 6,3%. Sale invece dello 0,3% il Movimento 5 Stelle raggiungendo il 12,8%.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia.

Liste:

FdI 26,8 (+0,2)

Pd 20,4 (-0,7)

M5S 12,8 (+0,3)

Futuro Nazionale 7,7 (=)

Forza Italia 7,4 (=)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Lega 5,7 (+0,1)

Azione 3,2 (-0,1)

Italia Viva 2,2 (-0,1)

+Europa 1,7 (+0,2)

Partito Liberal Democratico 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (=)

Coalizioni

Campo largo 43,4 (-0,5)

Centrodestra 41,1 (+0,4)

Futuro Nazionale 7,7 (=)