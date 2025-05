MANIFESTAZIONI CONTRO I CENTRI PER MIGRANTI, DOVE ANCHE IL GOVERNO ITALIANO CONTINUA A FAR ENTRARE, ALLA SPICCIOLATA, GLI STRANIERI RECLUSI NEI CPR ITALIANI – I SOSTENITORI DI BERISHA ACCUSANO RAMA DI COMPRARE IL VOTO

L’esito delle elezioni dicono si sia deciso stanotte, in Albania. La tradizione resiste ai cambiamenti e nelle ultime ore, soprattutto nelle periferie delle città industrializzate dopo il socialismo, dentro le case degli albanesi non ancora baciati dalla tumultuosa e decennale crescita del Pil – gli stipendi medi sono sotto gli 800 euro al mese ma il costo della vita è ormai europeo – lì sono arrivate le squadre con i soldi in una mano e i santini nell’altra. Si gioca anche così la sfida elettorale in questo Paese che oggi va al voto con un copione che ha subito pochissime alterazioni dal 1992.

Quando rassegnò le dimissioni, dopo una breve e poco credibile glasnost, Ramiz Alia, l’ultimo e unico erede del dittatore Enver Hoxha. Gli succedette un cardiochirugo quarantaseienne, Sali Berisha. Oggi ha 80 anni ed è ancora lui, leader del Partito democratico, lo sfidante del premier in carica, il socialista Edi Rama, dato per favorito.

Cercando in tutti i modi, in una nazione devota agli Usa, di legarsi a Donald Trump – il suo stratega è Chris LaCivita, lo stesso del presidente americano – Berisha continua a riempire le piazze: venerdì sera un serpentone infinito di gente si è concesso ai droni nel viale principale di Tirana. Stracolme anche le adunate di Rama, che in più è riuscito – complice l’amicizia con il governo Meloni – a prorogarsi di un giorno la campagna elettorale, ospitando fino a ieri il giro d’Italia.

«Propaganda alla vigilia delle elezioni», accusa Damiano Borin, della rete contro la detenzione dei migranti. Gli attivisti ieri hanno manifestato lungo il percorso del giro, a Tirana e a Gjader, il centro di permanenza e rimpatrio dove anche il governo italiano continua a far entrare, alla spicciolata, gli stranieri reclusi nei Cpr italiani, ai quali una sentenza della Cassazione ha equiparato ora anche il centro albanese.

Girano elenchi dei cittadini che hanno votato, per capire in tempo reale chi non è ancora andato ai seggi e accompagnarlo. «Cavolate – ha replicato Rama – chiacchiere da bar». Il suo governo, però, ha deciso un gigantesco condono delle sanzioni – comprese quelle per inottemperanza alle misure anti-Covid – comminate agli albanesi negli ultimi dieci anni.

L’opposizione non contesta più di tanto la misura: «Molte multe erano abusive – dice il deputato Viktor Tushaj – il guaio è che non hanno colpito le grandi compagnie che evadono». Ma a Diber, a nord di Tirana, venerdì sera il Pd ha denunciato la presenza, a comizi chiusi, di un furgone dei socialisti con materiale elettorale e soldi per comprare il voto.

(da agenzie)