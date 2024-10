IN REALTA’ IL CRIMINALE NEL PRIMO, E FINORA UNICO, TELE-MATCH, AVEVA FATTO UNA FIGURA DI MERDA



“Ho già vinto il primo dibattito con Kamala la bugiarda. Siamo molto avanti nel processo elettorale, il voto è già iniziato: non ci sarà nessuna rivincita! Inoltre, Kamala ha dichiarato chiaramente ieri che non farebbe nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c’è nulla da dibattere”: Donald Trump chiude la porta definitivamente ad un secondo dibattito con Harris con un post su Truth.

“Ho vinto gli ultimi due dibattiti, uno con Joe il corrotto, l’altro con Kamala la bugiarda. Sono anche in testa nei sondaggi, con il vantaggio che cresce ogni giorno, e sono in testa in tutti gli stati in bilico. La prima cosa che fa un pugile quando perde un incontro è dire che ‘chiede una rivincita’”, prosegue il tycoon, affermando che “non ci sarà nessuna rivincita!”.

(da agenzie)

