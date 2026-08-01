IL TYCOON AVEVA SPESO 14 MILIONI DI DOLLARI PER I LAVORI DI BONIFICA DELLA VASCA (AFFIDATI SENZA GARA A UNA SOCIETÀ CHE LAVORA ANCHE PER I SUOI RESORT), MA TRA ALGHE, CATTIVI ODORI, PERDITE D’ACQUA E DEIEZIONI DI UCCELLI, LA “REFLECTING POOL” E’ PEGGIO DEL GANGE … IL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO HA ACCUSATO “I DEMOCRATICI” CHE AVREBBERO SABOTATO L’IMPIANTO

Per Roosevelt, anche la politica era una partita a poker: maestro del bluff, appena perdeva una mano si impossessava del mazzo e distribuiva immediatamente le carte per giocare ancora — contava sempre la prossima partita, mai quella appena finita male.

Paradossalmente Donald Trump, che attraverso i decenni ha aperto e gestito (e chiuso) numerosi casinò, ignora questa lezione: più una mano gli va male più si ostina a discuterne all’infinito. Esempio: la sfortunata vicenda della «Pool», specchio d’acqua lungo seicento metri che a Washington separa il monumento dedicato a Abraham Lincoln da quello a George Washington.

Disegnato da Henry Bacon e inaugurato nel 1923 — quando le norme ambientali odierne non esistevano — è stato realizzato in modo tale da, inevitabilmente, sprecare quantitativi mostruosi d’acqua corrente. Adeguato alle normative moderne, è da anni (già prima di Trump, oggettivamente) in uno stato orribile: alghe, perdite d’acqua, deiezioni di uccelli.

L’impresa di fiducia Trump aveva deciso di restaurarlo prima della festa del 4 luglio scorso, 250esimo compleanno dell’America. Restauro controverso, affidato a un’impresa di sua fiducia, e inefficace: l’acqua restava ferma e puteolente, verdina se non proprio beige, e la grande piscina è stata svuotata.

Incapace sia di ammettere una sconfitta sia di cambiare discorso, Trump ha accusato «i democratici» di aver rovinato tutto. Perfino la fida procuratrice federale Jeanine Pirro, ultrà trumpiana da lui piazzata in un ganglio vitale della magistratura, […] non ha potuto fare a meno di ammettere che il disastroso stato della piscina è il risultato di problemi progettuali, non di vandalismo. L’ufficio di Pirro, venerdì scorso, ha archiviato le accuse verso un ex olimpionico, David Hearn, imputato di aver danneggiato la piscina in segno di sfregio verso il presidente.

L’altro giorno Trump le ha risposto furibondo via Truth Social: ha sì riconosciuto che «ci sono state alcune criticità dal lato dell’appaltatore» nell’installazione di un nuovo rivestimento, ma ha insistito: «Il danno maggiore è stato causato dai VANDALI!» «Sono in disaccordo, al 100%, con Jeanine Pirro, procuratrice del distretto di Columbia, sulla Reflecting Pool. Cosa le passa per la testa?». [

Il ministero di Giustizia inizialmente aveva fatto eco alle affermazioni di Trump, dando la colpa dei problemi dell’acqua stagnante ai vandali, e questa retromarcia è doppiamente imbarazzante perché il ministero sta già attraversando un momento politicamente delicato.

(Dda agenzie)