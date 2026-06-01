SIGFRIDO RANUCCI, CHIAMATO IN CAUSA, RISPONDE: “BENVENUTO NELLA CASTA”



Roberto Vannacci attacca la stampa per quello che ha scritto su Futuro Nazionale facendo un elenco di nomi e cognomi di alcuni giornalisti partendo da Repubblica, ‘la capofila’, ma poi elencando giornalisti del ‘Fatto Quotidiano, il Foglio’, ma anche della tv come ‘Sigfrido Ranucci e Gad Lerner’. Il leader di Fnv dopo l’elenco ironicamente ringrazia: ‘Se siamo qui, è grazie a loro’.

‘L’infiltrazione dei giornalisti è già iniziata – dice – registrano di nascosto, come se si infiltrassero tra i Vietcong e io fossi il colonnello Kurtz’.

“A Vannacci rispondo solo ‘benvenuto nella Casta’”: è lapidario il commento di Sigfrido Ranucci, interpellato dall’ANSA in merito alle dichiarazioni del leader di Futuro Nazionale che ha attaccato la stampa citando alcuni giornalisti tra cui il conduttore e curatore di Report.

Oltre che con lo spettacolo ‘Diario di un trapezista’, “che parla di pace e di informazione e delle bugie che si nascondono dietro le guerre”, Ranucci in questi giorni è in giro per l’Italia per presentare il suo libro ‘Il ritorno della Casta’ (Bompiani) “in cui – ricorda – si parla dei politici da sempre insofferenti alla libertà di stampa e all’indipendenza della magistratura”.

Maratona oratoria per Roberto Vannacci nel giorno in cui sta per nascere ufficialmente suo partito. Dopo il suo lungo intervento sul palco, aprendo l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il leader ha risposto alle domande dei giornalisti per oltre un’ora. Ha parlato di alleanza con il centrodestra, Unione europea, immigrazione e remigrazione, spese per l’organizzazione dell’evento che si concluderà domani.

This entry was posted on sabato, Giugno 13th, 2026 at 20:41 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.