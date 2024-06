61 ANNI, DA SEMPRE ATTIVO NEI MOVIMENTI AMBIENTALISTI



Una folla di sostenitori e di giornalisti, oltre ai membri dello staff, attendono assiepati dinanzi al comitato elettorale l’arrivo di Vito Leccese che, a scrutinio non ancora ultimato, è già dato per vincitore al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Bari, tanto che il suo avversario, Fabio Romito, gli ha già fatto gli auguri.

Sessantunenne barese, da sempre attivo nei movimenti ambientalisti e vicino al mondo dei Verdi, Leccese è stato due volte deputato con il centrosinistra, tra il 1992 e il 2001. La sua carriera politica era iniziata proprio a Bari, città nella quale fu prima eletto consigliere comunale nel 1985 e poi nominato assessore nella giunta progressista guidata da Enrico Dalfino all’inizio degli anni Novanta, sempre come esponente dei Verdi. E sempre a Bari ha avuto importanti incarichi amministrativi in tempi più recenti, essendo stato capo di gabinetto dei due sindaci Michele Emiliano e Antonio Decaro.

Ora tocca a lui indossare la fascia tricolore, dopo la vittoria contro il candidato di centrodestra Fabio Romito. Sostenuto da Pd, Liste civiche, Europa Verde e Noi Popolari, è considerata la naturale prosecuzione del progetto del centrosinistra per Bari iniziato proprio con Emiliano e continuato poi con Decaro.

Laureato in Scienze politiche, ha mosso i primi passi in politica nel 1985. Ha due figli di 23 e 28 anni.

(da La Stampa)

