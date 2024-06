48 ANNI, PSICOLOGA, E’ ENTRATA IN POLITICA SEGUENDO LE TRACCE DEL NONNO, SINDACO DI FIRENZE AI TEMPI DELL’ALLUVIONE DEL 1966



Sara Funaro, 48 anni, è la nuova sindaca di Firenze. «Stasera alle 20 vorrei ritrovarmi con tutti per un abbraccio collettivo in piazza della Signoria con tutta la nostra meravigliosa comunità e poi da domani partire a costruire una Firenze sempre più bella».

Così la neosindaca di Firenze, Sara Funaro, durante il discorso post vittoria nel comitato elettorale Pd in città. «Il centrosinistra e il Pd – sottolinea Funaro – hanno dato una prova straordinaria già alle europee, risultato molto importante, sicuramente la partita di Firenze era estremamente importante, Firenze ha un’anima e una storia. Grazie a tutti quelli che si sono espressi al ballottaggio per sostenermi».

La neo sindaca ha ricevuto la telefonata della segretaria del Pd Elly Schlein: «La ringrazio per le congratulazioni ma soprattutto per il sostegno nei miei confronti sempre costante durante la campagna elettorale» ha sottolineato la Funaro nella sede de suo comitato elettorale parlando con i giornalisti quando i risultati dello scrutinio del ballottaggio la davano ormai vincitrice del confronto contro il candidato di centrosinistra Eike Schmidt.

Chi è

Nipote del sindaco dell’alluvione del 1966 Piero Bargellini, Sara Funaro ha vinto al secondo turno delle elezioni comunali 2024 contro lo sfidante di centrodestra Eike Schmidt. Fiorentina di nascita, nata da madre cattolica, la Funaro ha abbracciato la religione ebraica del padre Renzo Funaro, già presidente dell’associazione Opera del Tempio Ebraico. La neo sindaca è psicologa e psicoterapeuta. Dopo le scuole superiori si è laureata in Psicologia a Firenze e specializzata in Psicoterapia fenomenologica all’Università di Urbino. Ha frequentato un master di Etnopsichiatri al Centre Devereux di Parigi.

Dopo le scuole superiori si è laureata in Psicologia a Firenze e specializzata in Psicoterapia con un corso quadriennale in Psicologia clinica. Ha svolto – come scrive la stessa neo sindaca nella sua biografia – un corso di perfezionamento in Psicoterapia fenomenologica all’Università di Urbino e ho frequentato un master di Etnopsichiatria con docenti del Centre Devereux di Parigi.

Negli anni ha lavorato come psicoterapeuta clinica, come formatrice del personale e come supervisore di realtà che lavoravano con persone provenienti da situazioni traumatiche, in particolar modo situazioni migratorie. È cofondatrice della scuola di Psicoterapia fenomenologico dinamica.

La carriera politica

Ispirata dall’esempio del nonno Bargellini, nel 2014 ha iniziato la sua avventura politica amministrativa al fianco di Dario Nardella come assessora a Welfare e Sanità, Casa, Pari Opportunità, Accoglienza e Integrazione. Nel 2019 è stata eletta nel consiglio comunale e riconfermata nuovamente in giunta con deleghe a Welfare e Sanità, Immigrazione e Istruzione.

