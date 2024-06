37 ANNI, SENZA TESSERE DI PARTITO, PSICOLOGA CLINICA E CAVALIERE DELL’ORDINE DELLA REPUBBLICA PER AVER TRASFORMATO UN RISTORANTE IN UN LUOGO DI CURA PER PERSONE CON PROBLEMI PSICHICI



Vittoria Ferdinandi, 37 anni, psicologa clinica, cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica per avere trasformato un ristorante in un luogo di cura è la nuova sindaca di Perugia.

Sostenuta dall’Alleanza per la Vittoria, la scelta su di lei è caduta nell’intenzione di allargare il campo del centro sinistra. E la vittoria, di fatto, non è altro che una conferma.

«Prima di questo – racconta Ferdinandi nella sua biografia – sono una cittadina innamorata di Perugia, della nostra comunità. Qui sono cresciuta, mi sono formata come psicologa clinica e ho deciso di rimanere. Mi sono occupata di “cura” e negli ultimi anni di cura dei più fragili, con un progetto di inclusione che restituisce il diritto al lavoro a persone che soffrono di disturbi mentali e che mi ha portato nel 2021 a essere nominata Cavaliere al merito della Repubblica. Ho scelto di candidarmi a Sindaca perché questo è il tempo del coraggio, il tempo in cui riaccendere il desiderio di partecipazione e il senso di appartenenza alla nostra meravigliosa città. Mi piace immaginare il futuro di Perugia e mi piace immaginare di costruirlo insieme a voi. Perugia è una città straordinaria e vorrei che tornasse al centro delle grandi storie di innovazione: la Perugia delle scale mobili, di Umbria Jazz, della Città della Domenica , della sanità pubblica d’eccellenza, la Perugia che per prima in Italia chiuse i manicomi».

Un coraggio «di guardare lontano che era proprio della politica, da tempo è venuto meno e vorremmo ritrovarlo. Mi sono candidata per ridare la sua anima a Perugia, un’anima “ingrifata” e fiera che deve tornare a guidare la nostra regione. Io non credo nei percorsi individuali, il nostro è un unico grande destino comune. Insieme siamo chiamati a decidere come comunità. C’è una sola strada di fronte a noi ed è il bene di Perugia e della sua gente. Insieme Vince Perugia».

Nel 2021 è stata insignita a Cavaliere al merito da Sergio Mattarella perché poco prima del Covid aveva aperto nel centro storico un ristorante di successo dove lavorano persone con problemi psichici. Laureata in Filosofia e Scienze Tecniche e Psicologiche, era partita con un forte svantaggio nei primissimi sondaggi per il centrosinistra. Ma una campagna elettorale quartiere per quartiere, frazione per frazione, ha cambiato il corso delle elezioni. E nel comitato elettorale della candidata sindaca di Perugia del centrosinistra e civici attorno alla neo sindaca sono già baci e abbracci.

(da La Stampa)

This entry was posted on lunedì, Giugno 24th, 2024 at 19:53 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.