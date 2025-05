DAVANTI A GIORGIA MELONI, PRESENTE ALL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE, ORSINI HA BOCCIATO IL DECRETO BOLLETTE APPROVATO UN MESE FA

Il costo dell’energia è in cima alle preoccupazioni delle imprese. E’ l’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini nel corso dell’assemblea annuale a Bologna.

“È una situazione insostenibile. Occorre agire con urgenza”, ha detto Orsini che nel chiedere un ‘piano industriale straordinario’ per l’Italia ha sottolineato: “la componente più urgente è quella dei sovraccosti energetici; È un vero dramma che si compie ogni giorno: per le famiglie, per le imprese e per l’Italia intera”.

Alla presenza della premier Giorgia Meloni, Orsini ne ha ricordato le parole (‘Bisogna abbattere il sovraccosto energetico che pesa come un macigno sulla competitività delle imprese italiane. lancio un appello alle opposizioni, lavoriamo insieme per il disaccoppiamento in bolletta tra prezzo del gas e prezzo delle rinnovabilì) e le ha commentate: “È esattamente quello che chiediamo e ho chiesto da quando sono presidente di Confindustria”.

Orsini ha anche rivolto un appello a politica e sindacati. “Per un mondo nuovo servono strumenti nuovi e un patto nuovo tra tutti noi. Tra forze politiche e sociali”.”Abbiamo dimostrato di avere la capacità di superare momenti difficili affrontandoli tutti insieme. Guardando all’interesse comune”, ha aggiunto. “Adesso è giunto il tempo della responsabilità, del coraggio, della determinazione. Per un’Europa più forte. E per un’Italia

ancora più grande”.

(da agenzie)