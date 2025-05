UN COMMANDO L’HA ELIMINATO CON CINQUE COLPI DI PISTOLA



La Scuola Americana di Madrid è una delle scuole più rinomate del Paese. Secondo i media locali, è stato attivato il protocollo per le sparatorie prevista e nessuno può entrare o uscire dalla scuola.

Sebbene i fatti siano ancora oggetto di indagine da parte della polizia, non sono stati segnalati altri feriti in seguito alla sparatoria che, secondo quanto riferito da fonti della polizia ai media spagnoli, potrebbe essere un possibile regolamento di conti.

L’incidente è coinciso con l’ingresso degli studenti a scuola, ma secondo la scuola tutti gli studenti sono al sicuro.

La scuola privata, situata a breve distanza dal centro di Madrid, è stata fondata all’inizio degli anni ’60 e ha guadagnato popolarità sia per la sua qualità accademica che per la sua esclusività. Il corpo studentesco è internazionale, con solo il 27% degli studenti di nazionalità spagnola, e i figli di personaggi famosi come Cristiano Ronaldo e Thibaut Courtois hanno studiato qui.

Chi era Andriy Portnov, l’uomo di nazionalità ucraina ucciso a Madrid

Portnov è stato un collaboratore tra il 2011 e del 2014 dell’ex presidente ucraino Viktor Yanukovich, spodestato quell’anno dalla rivoluzione di Euromaidan

In seguito è diventato vice capo di gabinetto, supervisionando le questioni giudiziarie. Portnov ha lasciato l’Ucraina nel giugno 2022, attraverso la frontiera con la regione romena della Transcarpazia.

Inserito nella lista nera dell’Ue per uso improprio di fondi statali e violazioni dei diritti umani in Ucraina, Portnov è stato indagato dai servizi segreti ucraini per le sue affinità con la Russia

