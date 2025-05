CHARLES KUSHNER DURANTE UN PROCESSO HA AMMESSO DI AVER RECLUTATO UNA PROSTITUTA CON L’OBIETTIVO DI COMPROMETTERE UN ALTRO SUO COGNATO PER IMPEDIRGLI DI TESTIMONIARE CONTRO DI LUI



«Il futuro ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. Leggete la sua biografia: ne vale la pena», dice Gérard Araud, uno dei più celebri alti funzionari francesi, già principe della diplomazia tra Washington, New York e Tel Aviv, e il suo stringato commento dice molto di come è stata accolta a Parigi la notizia: il Senato di Washington ha approvato, con 51 voti favorevoli e 45 contrari, la nomina di Charles Kushner, 71enne immobiliarista ed ex consigliere della Casa Bianca, ad ambasciatore in Francia. Charles è il padre di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump, figlia del presidente Donald Trump.

Descritto dal consuocero Donald come un «formidabile imprenditore, filantropo e uomo d’affari», Charles Kushner ha ottenuto la grazia presidenziale nel dicembre 2020 dopo essere stato condannato a due anni di carcere per evasione fiscale e corruzione di testimoni nel 2005

Un curriculum in effetti poco ortodosso per un incarico che almeno in teoria dovrebbe essere molto importante, in uno dei Paesi chiave dell’Unione europea. Eppure, questa è stata la scelta del presidente Trump, che il Senato non ha avuto la forza di contestare.

Durante uno dei processi che l’hanno coinvolto, Charles Kushner ha ammesso di aver reclutato una prostituta con l’obiettivo di compromettere il cognato, all’epoca coinvolto in un’indagine federale sul finanziamento illegale di una campagna elettorale. L’incontro in una stanza d’albergo è stato filmato con una videocamera nascosta. Charles Kushner ha poi inviato il video a sua sorella, con lo scopo di ricattarla e impedirle di testimoniare contro di lui.

All’epoca, Chris Christie, ex governatore del New Jersey e procuratore del caso contro Charles Kushner, aveva descritto la vicenda come «uno dei crimini più ripugnanti e disgustosi» di cui si fosse mai occupato. Durante l’udienza di conferma davanti alla Commissione Esteri del Senato il 1° maggio, Charles Kushner è stato interrogato a lungo sul suo passato giudiziario e ha ammesso le sue colpe.

Charles Kushner assumerà il suo incarico a Parigi in un momento delicato per le relazioni franco-americane, tra le polemiche per i dazi e le posizioni divergenti sulle responsabilità nel conflitto russo-ucraino.

Un altro consuocero del presidente, il miliardario Massad Boulos padre del marito di Tiffany (figlia di Donald Trump e Marla Maples) era stato nominato nel dicembre scorso consigliere speciale per gli Affari mediorientali.

