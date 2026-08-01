LE SANZIONI ARBITRARIE DEI RAZZISTI HANNO COLPITO ONG TEDESCHE, ITALIANE, SPAGNOLE E NORVEGESI… HANNO SULLA COSCIENZA CENTINAIA DI MORTI AFFOGATI

Mentre la nave Sea-Watch 5 dell’omonima ong tedesca è bloccata nel porto di Napoli, dove il governo italiano l’ha fermata per i prossimi 45 giorni, in mare si continuano a contare partenze, naufragi e morti.

Altre due imbarcazioni sono state soccorse lungo la rotta del Mediterraneo centrale e 37 migranti sono stati portati in salvo all’hotspot di Lampedusa, popolato al momento da 309 ospiti. Dodici cadaveri, invece, sono stati intercettati nelle ultime ore al largo di Zarzis, nel sud-est della Tunisia, come ha resto noto ieri la Guardia nazionale tunisina che coordina le operazioni di ricerca in quell’area.

I soccorsi della Sea-watch 5, invece, sono stati interrotti da un fermo amministrativo imposto dalle autorità italiane e da una multa da 7.500 euro. Il motivo? L’equipaggio «non ha rispettato gli obblighi di legge» – spiega il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – e non si è fatto coordinare «dagli Stati competenti». In altre parole, non ha segnalato i salvataggi in mare al Centro di coordinamento congiunto dei soccorsi di Tripoli (Jrcc), che l’ong definisce «un’autorità fantoccio utile a legittimare i trafficanti che ci puntano contro il fucile durante i soccorsi».

Non è la prima volta che il governo italiano ferma navi utilizzate dalle ong per i soccorsi in mare: tedesche, italiane, spagnole o norvegesi che siano. Anzi, è la quarantaquattresima volta in tre anni.

A tenere il conto, condiviso con Avvenire, sono le stesse organizzazioni umanitarie, che per 22 volte su 43 hanno anche assistito all’annullamento o alla sospensione del fermo amministrativo da parte dei giudici italiani. I magistrati spiegano le loro ragioni nelle sentenze: a volte hanno riscontrato carenza di prove da parte delle autorità italiane, ma più spesso hanno inteso tutelare l’obbligo di soccorso, ritenuto prioritario rispetto all’applicazione delle leggi italiane.

I fermi, avviati nel 2023, sono infatti imposti dal cosiddetto “decreto Piantedosi”, che punisce le organizzazioni che ignorano l’assegnazione del porto di sbarco o che non si coordinano con le autorità di riferimento.

I trattenimenti e le multe imposte dal governo, però, sono aumentati a partire dal novembre dello scorso anno, quando 13 ong hanno deciso intenzionalmente di sospendere ogni comunicazione con il Centro di coordinamento di Tripoli, in seguito a una serie di attacchi in mare delle milizie libiche ai danni degli equipaggi di soccorso. «Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti», chiosa Sea-Watch nel comunicato di risposta al fermo.

Le minacce alle ong che operano soccorsi nel Mediterraneo, del resto, sembrano sempre più gravi. Tra giugno e luglio, Sos Mediterranée ha registrato almeno sette episodi nei quali imbarcazioni legate ad attori libici, alcune non identificate, si sono avvicinate ad alta velocità alle navi di soccorso o le hanno seguite per ore, anche in acque internazionali. Non solo: sarebbero in crescita anche le motovedette dei gruppi armati che intercettano in maniera violenta i migranti in mare e li riportano nei lager libici.

La militarizzazione del Mediterraneo centrale, secondo le ong, è da imputare anche all’Italia e all’Europa che – tramite memorandum bilaterali o programmi dell’Unione – finanziano Tripoli ogni anno con decine di milioni di euro per gestire le frontiere. Soldi che finiscono «in navi, fondi e addestramento – commenta Sea-Watch –, per poi vederle usare regolarmente per catturare e uccidere persone in mare

Il ministro ritiene che i migranti salvati da una nave battente bandiera tedesca siano responsabilità della Germania. Ma si tratta di un criterio smentito dallo stesso regolamento Ue sulle migrazioni entrato in vigore a giugno, che rende responsabile dei migranti il Paese di “primo ingresso” e impone meccanismi di “solidarietà obbligatoria” agli altri Stati membri.

In ogni caso, l’attenzione del governo pare rivolta al braccio di ferro con la Germania, che ha dichiarato di voler riavviare i trasferimenti verso l’Italia delle persone che hanno fatto richiesta di protezione internazionale nel nostro Paese prima di entrare in territorio tedesco. Ovvero, i “dublinanti”. A inizio settembre, Piantedosi incontrerà l’omologo tedesco Alexander Dobrindt e sembra pronto a proporre una nuova stretta sulle ong per “compensare” il rapporto tra gli arrivi via mare e i cosiddetti “dublinanti”. Anche per questo lo scontro sul fermo della tedesca Sea-Watch 5 si è rivelato più acceso dei precedenti.

«Il meccanismo di compensazione in risposta alla volontà tedesca di rimpatriare in Italia i cosiddetti dublinati – sostiene la ong tedesca – è sintomo della fragilità del nuovo Patto su migrazione e asilo». Ma l’entourage del cancelliere Merz smorza i toni: «Non vedo alcun scontro tra Italia e Germania», dice il portavoce Stefan Kornelius.

Eppure, «prima dei confini ci sono le persone». Lo ha gridato ieri papa Leone XIV al Meeting di Rimini e lo ha ribadito il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana: «Bisogna salvare tutti e poi trovare i modi, le idee, la regolarizzazione, la legalizzazione, per combattere l’illegalità con la legalità». Con la Sea-Watch 5 ferma al porto di Napoli, la capacità di soccorso delle ong si è ridotta ma i naufragi sono ancora in aumento: l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha riferito ad agosto che, nei primi quattro mesi del 2026, 821 migranti sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo centrale, il 111% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

(da Avvenire)