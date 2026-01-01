UN MARE DI POPOLO IN FESTA HA STIPATO PIAZZA DELLA VITTORIA FINO AI GIARDINI DI BRIGNOLE, NESSUN INCIDENTE, TANTI TURISTI E GIOVANI, MA ANCHE FAMIGLIE



Il 2025 di Genova si è chiuso sulle note di Pastello Bianco, Islanda, Rubami La Notte e tante altre hit: oltre 30mila persone nonostante il freddo pungente, hanno voluto festeggiare il Capodanno in piazza Della Vittoria con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Oltre ai tanti genovesi, molti turisti: per il concerto e non solo il tasso di occupazione delle strutture alberghiere su un portale come Booking ieri faceva segnare il 99%.

Un pubblico eterogeneo per provenienza ed età. Esauriti quasi all’inizio della serata gli spazi a disposizione del pubblico, estesi tra i giardini della Stazione Brignole e il palco davanti all’arco di trionfo. Trentamila persone era, appunto, la capienza massima considerata per l’evento di piazza.

Notevole colpo d’occhio di folla e moltissimi “fortunati” ad assistere allo show anche dai balconi e dalle finestre dei palazzi storici che circondano la piazza.

Al countdown la sindaca di Genova Silvia Salis è salita sul palco per stappare lo spumante e brindare insieme ai PTN e insieme ai cittadini. Un successo indubbio di Silvia Salis che ha fortemente voluto l’evento, spostando da Piazza De Ferrari a Piazza della Vittoria più capiente il tradizionale appuntamento di fine anno. Una scommessa premiata da cittadini e turisti, giovani e famiglie: mai a Genova si erano raggiunte cifre di partecipazione del genere.

(da agenzie)

