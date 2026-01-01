CAPODANNO A GENOVA, MAI COSI’ TANTA GENTE IN PIAZZA, SILVIA NON PERDE UN COLPO: OLTRE 30.000 GENOVESI E TURISTI AL CONCERTO DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ALBERGHI ESAURITI, PREMIATA LA SCELTA DELLA SINDACA
UN MARE DI POPOLO IN FESTA HA STIPATO PIAZZA DELLA VITTORIA FINO AI GIARDINI DI BRIGNOLE, NESSUN INCIDENTE, TANTI TURISTI E GIOVANI, MA ANCHE FAMIGLIE
Il 2025 di Genova si è chiuso sulle note di Pastello Bianco, Islanda, Rubami La Notte e tante altre hit: oltre 30mila persone nonostante il freddo pungente, hanno voluto festeggiare il Capodanno in piazza Della Vittoria con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
Oltre ai tanti genovesi, molti turisti: per il concerto e non solo il tasso di occupazione delle strutture alberghiere su un portale come Booking ieri faceva segnare il 99%.
Un pubblico eterogeneo per provenienza ed età. Esauriti quasi all’inizio della serata gli spazi a disposizione del pubblico, estesi tra i giardini della Stazione Brignole e il palco davanti all’arco di trionfo. Trentamila persone era, appunto, la capienza massima considerata per l’evento di piazza.
Notevole colpo d’occhio di folla e moltissimi “fortunati” ad assistere allo show anche dai balconi e dalle finestre dei palazzi storici che circondano la piazza.
Al countdown la sindaca di Genova Silvia Salis è salita sul palco per stappare lo spumante e brindare insieme ai PTN e insieme ai cittadini. Un successo indubbio di Silvia Salis che ha fortemente voluto l’evento, spostando da Piazza De Ferrari a Piazza della Vittoria più capiente il tradizionale appuntamento di fine anno. Una scommessa premiata da cittadini e turisti, giovani e famiglie: mai a Genova si erano raggiunte cifre di partecipazione del genere.
