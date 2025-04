L’ULTIMO PONTEFICE TRANSALPINO FU GREGORIO XI, CHE NEL 1377 RIPORTÒ IL PAPATO DA AVIGNONE A ROMA MA LE AMBIZIONI DI MACRON SONO PIÙ TERRA TERRA: BLOCCARE LA NOMINA DI UN CONSERVATORE GRADITO A TRUMP E ALLA DESTRA AMERICANA



Macron ha approfittato della sua presenza a Roma per mettere mano, in questo caso più discretamente, a un altro dossier importante, quello del conclave. Chi sarà il nuovo Papa? La linea per certi versi progressista di Bergoglio, non sgradita a Macron nonostante le differenze sull’Ucraina, sarà confermata o il successore imprimerà una svolta conservatrice, magari su influenza della chiesa americana?

Il presidente francese sembra volere seguire da vicino non solo l’evoluzione dei negoziati sull’Ucraina ma anche l’elezione del Pontefice.

Appena salutato Zelensky, sabato Macron ha ricevuto a Villa Bonaparte i cardinali francesi che voteranno nel conclave per un pranzo in compagnia dell’ambasciatrice Florence Mangin.

Tra loro, nella ricostruzione del Figaro , Jean-Marc Aveline, l’arcivescovo di Marsiglia che sarebbe il preferito del presidente. Poi il vescovo di Ajaccio, François Bustillo, il nunzio apostolico negli Stati Uniti, Christophe Pierre, e l’arcivescovo emerito di Lione, Philippe Barbarin (accusato anni fa di avere coperto abusi su minori e poi prosciolto, ndr ).

L’altro votante, Dominique Mamberti, era assente dal pranzo perché ha assistito alla sepoltura di Francesco a Santa Maria Maggiore. Nonostante ripetuti inviti, in questi anni Macron non è mai riuscito ad avere Bergoglio in visita a Parigi, neanche nel momento più importante, la riapertura della cattedrale di Notre

Dame (in quell’occasione il Papa preferì andare in Corsica, una settimana dopo).

Un Pontefice di nuovo francese, dopo Gregorio XI che riportò il papato da Avignone a Roma (1377), sarebbe uno straordinario colpo di soft power per Macron, che in qualità di capo di Stato francese è anche «protocanonico d’onore» della basilica di San Giovanni in Laterano.

L’antica tradizione della Francia come «figlia primogenita della Chiesa» (in virtù della conversione di Clodoveo re dei Franchi nel 496) è tornata di attualità in questi giorni, assieme alle polemiche per le bandiere listate a lutto in tutto il Paese.

Pratica abituale per la morte dei Papi, ma ogni volta contestata a sinistra perché poco coerente con la «laicità» dello Stato — la neutralità rispetto alle religioni —, dogma qualche volta intoccabile e altre volte, quando si vuole, adattabile alle circostanze, magari in virtù di qualche acrobazia intellettuale.

La laicità sarà anche il cardine su cui poggia lo Stato francese, ma l’attivismo vaticano di Macron preoccupa non solo a sinistra.

Secondo La Tribune Chrétienne , media vicino agli ambienti del cattolicesimo tradizionalista, l’importante cardinale ungherese Péter Erdö avrebbe sottolineato i contatti recenti tra Macron e i cardinali francesi «per sbarrare la strada alla candidatura di Robert Sarah», il cardinale guineano beniamino dell’estrema destra.

(da Il Corriere della Sera)

