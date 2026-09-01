FRANCESCO MERLO: “PUTIN È, IN ITALIA, UN PERICOLO SOTTOVALUTATO PERCHÉ LA RUSSIA GODE DI UNA VECCHIA SIMPATIA IDEOLOGICA, GESTISCE LA DISINFORMAZIONE E LA AFFIDA, QUALCHE VOLTA A PAGAMENTO, AI SUOI CAVALLI DI TROIA. SOLO IN ITALIA I RUSSI SI ACCUCCIANO NELLA PAROLA PACE E PRESIDIANO LA SINISTRA CON CONTE E LA DESTRA CON SALVINI E VANNACCI”
“NELL’ETERNA DIVISIONE DEGLI ITALIANI IN FURBI E IN FESSI DOVREMMO RIPETERE COME UNO SLOGAN CHE OGGI ‘PACE’ È QUELLA PAROLA CHE SI TROVA NELLE ORAZIONI SOLENNI DEI FURBI QUANDO VOGLIONO CHE I FESSI MARCINO PER LORO”
Putin è, in Italia, un pericolo sottovalutato perché la Russia gode di una vecchia simpatia ideologica, gestisce la disinformazione e la affida, qualche volta a pagamento, ai suoi cavalli di Troia.
Solo in Italia i russi si accucciano nella parola pace e presidiano la sinistra con Conte e la destra con Salvini e Vannacci.
Nell’eterna divisione degli italiani in furbi e in fessi dovremmo ripetere come uno slogan che oggi “pace” è quella parola che si trova nelle orazioni solenni dei furbi quando vogliono che i fessi marcino per loro.
(da Repubblica)
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