GENNAIO, TEMPO DI MERCATO ANCHE TRA I PARLAMENTARI, LA CAMPAGNA ACQUISTI TUTTA INTERNA AL CENTRODESTRA: FORZA ITALIA (CORRENTE OCCHIUTO) POTREBBE PRESTO ACCOGLIERE MANLIO MESSINA, EX LUOGOTENENTE MELONIANO IN SICILIA
GLI AZZURRI SOFFIANO ANCHE ALLA LEGA DUE PARLAMENTARI, ATTILIO PIERRO E DAVIDE BERGAMINI. PERCORSO INVERSO PER LA DEPUTATA ANNARITA PATRIARCA… IL POSSIBILE RITORNO A “CASA” DI MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E L’AVVICINAMENTO PERICOLOSO DEL “PISTOLERO” EMANUELE POZZOLO, ESPULSO DA FRATELLI D’ITALIA, AL GENERALE VANNACCI
Al via il calciomercato di “riparazione” nel centrodestra. L’anno inizia tra campagna acquisti e sgambetti tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il primo schiaffone lo rifila Forza Italia alla Lega.
Due parlamentari, eletti nel Carroccio, Attilio Pierro e Davide Bergamini, salutano Matteo Salvini, passando al Gruppo Misto.
Ma si tratta solo di un parcheggio momentaneo. I due ex leghisti dovrebbero annunciare a breve l’adesione a Forza Italia. Chi di spada ferisce…Potrebbe, infatti, seguire la strada opposta la deputata Annarita Patriarca, messa ai margini nella gestione Tajani. La fine della legislatura non è lontana. Occorre capire cosa fare. Oltre alla Lega c’è l’opzione Fratelli d’Italia. A spingere per l’ingresso di Patriarca in FdI è il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.
In Forza Italia si muove anche la corrente “in Libertà” di Roberto Occhiuto. Il primo arrivo sarà Manlio Messina, ex vicecapogruppo meloniano a Montecitorio. Potrebbe ritornare in FI, via Occhiuto, anche Michela Vittoria Brambilla.
In casa Lega, con il proprio movimento “Il Mondo al contrario”, è in piena attività il generale Roberto Vannacci che pare abbia strappato convinto Emanuele Pozzolo, il “pistolero” di Capodanno, espulso dal partito di Meloni
(da Domani)
