Circola un video dove diversi venezuelani starebbero ringraziando Donald Trump, tra gioia e pianti, per la cattura di Nicolás Maduro. Tra le prime persone raffigurate troviamo un’anziana donna in lacrime con in mano la bandiera venezuelana. Le scene, però, non sono reali.

Il video è stato condiviso il 4 gennaio 2026 su Facebook e poi rilanciato anche da Elon Musk.

Il filmato è stato creato con l’intelligenza artificiale.

La clip proviene da un account TikTok che pubblica contenuti generati artificialmente.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

I venezuelani piangono in ginocchio ringraziando Trump e l’America per averli liberati da Nicolas Maduro Ho aggiunto i sottotitoli in inglese così puoi capirli

“Il popolo piange per la sua libertà, grazie agli Stati Uniti per

averci liberato”

“L’eroe, grazie Donald Trump”

Il video risulta ripreso dall’account X Wall Street Apes, condiviso anche da Elon Musk.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

C’è chi ha chiesto a Grok, l’AI di Elon Musk, di verificare le scene riprese nel video, ottenendo un fact-check del tutto scorrett

In realtà, già dai primi fotogrammi sono presenti i tipici errori dell’AI. Ad esempio, la bandiera sventolata dietro l’anziana signora sembra legata a un’asta che sparisce improvvisamente, per poi comparire staccata dalla bandiera stessa.

Inoltre, ad un certo punto, i colori blu e giallo della bandiera vengono improvvisamente invertiti.

Un’altra bandiera viene erroneamente generata dall’AI, mostrando numerose stelle bianche (troppe) nella fascia blu.

Le targhe delle auto presenti nelle scene contengono caratteri privi di significato, incoerenti con quelle venezuelane.

La fonte del video

Il video è stato inizialmente pubblicato dall’account TikTok @curiousmindusa. Attualmente, risulta rimosso.

Conclusioni

Il video dei presunti venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Nicolás Maduro risulta creato con l’Intelligenza Artificiale.

(da Open)