“SENZA DUBBIO LA PRESENTAZIONE DI BILANCI INATTENDIBILI, QUANTOMENO DAL 2016, HA RITARDATO L’EMERSIONE DI UN DISSESTO PATRIMONIALE SIGNIFICATIVO, ANCORA EVIDENTE AL 30 GIUGNO 2022”



È l’udienza meno scenografica, ma in prospettiva forse la più importante per il processo alla ministra del Turismo e senatrice FdI Daniela Santanchè per falso nei bilanci 2016-2020 di Visibilia, della quale dal 2016 fino al 13 gennaio 2023 è stata president

A deporre ieri è infatti il consulente dei pm Marina Gravina e Luigi Luzi, e cioè Nicola Pecchiari, docente dell’università Bocconi, per il quale «senza dubbio la presentazione di bilanci inattendibili, quantomeno dal 2016, ha ritardato l’emersione di un dissesto patrimoniale significativo, ancora evidente al 30 giugno 2022».

Per Pecchiari «i presupposti per una svalutazione integrale dell’avviamento di 3,8 milioni erano già manifesti al 31 dicembre 2016».

E fu «evitata dalla società sulla base di una perizia di “impairment test” basata su un piano industriale irrealistico, senza considerare che già dall’esercizio 2014 i dati previsionali non erano mai rispettati a consuntivo, e che i consuntivi del triennio manifestavano palesemente la presenza di una evidente crisi strutturale di redditività operativa».

(da agenzie)

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