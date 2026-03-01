IL “WALL STREET JOURNAL”: “PUTIN VUOLE MANTENERE COMPETITIVO IL SUO PIÙ STRETTO ALLEATO MEDIORIENTALE NELLA GUERRA CONTRO LA POTENZA MILITARE DI STATI UNITI E ISRAELE E PROLUNGARE UN CONFLITTO CHE L’AVVANTAGGIA SIA MILITARMENTE SIA ECONOMICAMENTE



La Russia sta condividendo immagini satellitari e tecnologia dei droni con l’Iran. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’.

Secondo fonti a conoscenza dei fatti, la Russia ha intensificato la condivisione di informazioni di intelligence e la cooperazione militare con l’Iran, fornendo immagini satellitari e tecnologie avanzate per i droni al fine di agevolare gli attacchi di Teheran contro le forze statunitensi nella regione.

La Russia sta cercando di mantenere il suo piu’ stretto alleato mediorientale competitivo nella lotta contro la potenza militare di Stati Uniti e Israele e di prolungare una guerra che l’avvantaggia sia militarmente sia economicamente.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Marzo 18th, 2026 at 19:39 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.