UN GIUDICE AMERICANO HA ORDINATO ALL’AMMINISTRAZIONE USA DI RIASSUMERE I MILLE DIPENDENTI LICENZIATI DI “VOICE OF AMERICA” E DI RIPRENDERE LE TRASMISSIONI DELL’EMITTENTE RADIOFONICA
SECONDO IL TRIBUNALE, LA PERSONA SCELTA DAL PRESIDENTE PER SOVRINTENDERE AI LICENZIAMENTI DI MASSA, KARI LAKE, ERA STATA NOMINATA ILLEGALMENTE, RENDENDO QUINDI INVALIDI I TAGLI AL PERSONALE
Un giudice federale americano ha ordinato all’amministrazione di Donald Trump di far tornare al lavoro oltre 1.000 dipendenti di Voice of America e di riprendere le trasmissioni dell’emittente finanziata dal governo.
La sentenza di Royce Lamberth arriva 10 giorni dopo che lo stesso giudice aveva dichiarato che la persona scelta dal presidente per sovrintendere ai licenziamenti di massa presso Voice of America era stata nominata illegalmente, rendendo quindi invalidi i tagli al personale.
Kari Lake, ex conduttrice televisiva, aveva annunciato drastici tagli al personale e ai finanziamenti dopo essere stata nominata da Trump a capo della US Agency for Global Media che gestisce Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia e altre stazioni.
(da agenzie)
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