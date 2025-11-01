IL SEGRETARIO DI “RASSEMBLEMENT NATIONAL” ANDREBBE MEGLIO ANCHE DI LE PEN (ATTUALMENTE ‘INELEGGIBILE’ DOPO LA CONDANNA NEL CASO DEGLI ASSISTENTI ALL’EUROPARLAMENTO. L’APPELLO È A GENNAIO)



Il presidente del Rassemblement National (Rn) Jordan Bardella conquisterebbe la corsa all’Eliseo nel 2027 qualunque sia il suo

avversario al ballottaggio: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Odoxa per Public-Sénat a 18 mesi dal voto per la poltrona più importante di Francia.

Secondo il barometro, il giovane rampante dell’estrema destra d’Oltralpe raccoglie il 39% dei favori, in progressione di tre punti rispetto al precedente sondaggio di ottobre. Bardella prende la volata anche sulla sua mentore Marine Le Pen, rimasta stabile al 35%, e appare come il suo successore naturale nella candidatura massima.

Soprattutto, se la condanna di Le Pen all’ineleggibilità nel caso degli assistenti all’Europarlamento dovesse venire confermata in appello a gennaio. La progressione di Bardella è ancora più spettacolare tra i simpatizzanti del Rassemblement National dove raccoglie il 97% di opinioni favorevoli.

La novità del sondaggio Odoxa, spiegano a Parigi, risiede soprattutto nelle stime del secondo turno elettorale. Il politico di origini italiane avrebbe ormai la meglio davanti a tutti i potenziali candidati. Contro Édouard Philippe (destra moderata, Horizons), Bardella vincerebbe con il 53% dei voti.

Con il socialdemocratico Raphaël Glucksmann (Place publique), 58%. Il candidato della Fiamma Tricolore supererebbe anche l’ex premier macroniano e possibile candidato centrista Gabriel Attal (Renaissance), con il 56%. Quanto a un potenziale duello con il tribuno della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), la vittoria sarebbe schiacciante, con il 74% degli scrutini.

“Una tale configurazione – scrive Public-Sénat – segna una rottura netta: ad aprile scorso Édouard Philippe avrebbe battuto Bardella nel ballottaggio, con il 54% dei favori contro il 46%” per il candidato Rn.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Novembre 25th, 2025 at 20:29 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.