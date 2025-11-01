DOVEVA SCONTARE 5 ANNI E SEI MESI



L’ex senatore del Pdl ed ex sindaco di Afragola Vincenzo Nespoli da questa mattina è di nuovo in carcere. Era evaso due volte nel giro di pochi mesi dai domiciliari che scontava nella sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e per questo gli è stata revocata la misura e disposta la detenzione in carcere.

Su Nespoli, EX Alleanza Nazionale e poi eletto nelle file del Pdl e sugli scranni di Palazzo Madama dal 2008 al 2013, pende una condanna definitiva a cinque anni e sei mesi per bancarotta arrivata dopo un iter giudiziario durato 16 anni e conclusosi con una sentenza della Cassazione.

Lo scorso 17 giugno l’ex politico si era quindi consegnato nel carcere di Larino. Successivamente gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.

Secondo i processi, Nespoli era «l’amministratore occulto di una società di vigilanza» e in quel ruolo «ne avrebbe causato il dissesto, influenzando scelte gestionali per favorire interessi politico-elettorali». A condurre l’inchiesta della Procura di Napoli sono stati i pm Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock.

(da agenzie)

